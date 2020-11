Hamilton már csak 2021-re fókuszálna a maradék futamokon

Lewis Hamilton eltökéltnek mutatkozik abban, hogy az idei év utolsó három futamát megnyerjék, ugyanakkor a Mercedestől azt is kéri, hogy tesztversenynek használják a közel-keleti viadalokat, és alaposan készüljenek fel a 2021-es szezonra.

A konstruktőri és egyéni világbajnoki cím is a zsákban van már a Mercedesnél, így elvileg akár teljesíthetnék is sztárpilótájuk vágyát. Pedig Hamiltonnak még erre az évre is van veszítenivalója, hiszen most beállíthatja Sebastian Vettel és Michael Schumacher rekordjait, akik 13-13 alkalommal pezsgőzhettek a dobogó legtetején egy adott szezonban.

Hamilton jelenleg 10 futamgyőzelemnél jár, vagyis Bahreinben és Abu-Dhabiban hibátlanul kellene teljesítenie a csúcsbeállításhoz. „Az ilyen tettekért vagyunk itt, mi másért is hajtanánk?” – idézte a crash.net a brit világbajnokot.

„Mindig az újabb sikerekért dolgozunk, ez a célja a gyárakban dolgozó embereinknek is, és még rengeteg feladat áll előttünk, folyamatosan fejlődnünk kell ahhoz, hogy kihasználhassuk a számunkra adódó lehetőségeket. Továbbra is érdekelnek bennünket a kihívások, folyamatosan tanulunk és előre lépünk” – mondta Hamilton.

„Nem egyszerű mindig jobbnak lenni, különösen ennyi sikerrel a hátunk mögött. De imádjuk az újabb és újabb próbatételeket, és azt, ahogyan az eredmények összekovácsolnak minket. Én is élvezem ezt.”

„Mindez benne van a DNS-emben, egyszerűen így vagyok bekötve. Imádom az utolsó három verseny jelentette kihívást is, bár a nyomás most már kisebb, de továbbra is mindannyian arra fókuszálunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból. Akkor tanulhatunk legtöbbet az előttünk álló három hétvégén, ha szinte tesztversenyekként kezeljük őket, és az eredményeket a jövő évi autó javára fordítjuk” – vázolta fel az elképzelését Hamilton.

Amikor pedig azt kérdezték tőle, hogy szeretne-e különböző beállításokat kipróbálni a Mercedes W11-es versenygépén Bahreinben, a világbajnok viccesen így felelt: „Igen, jó lenne azt tenni, de a mérnökeink nem szeretnek túl sokat kísérletezni ebben a tekintetben.”

