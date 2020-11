Hamilton: Majdnem izgalmasabb a konstruktőri bajnoki cím, mint az egyéni…

Az Emilia-Romagna Nagydíjon a Mercedes sorozatban a hetedik konstruktőri világbajnoki címét szerezte meg, így megdöntötték a Ferrari rekordját – a maranellói istálló 1999 és 2004 között hat csapatbajnoki címet gyűjtött sorozatban.

Ráadásul a Mercedes kettős győzelemmel tudta megünnepelni az újabb konstruktőri győzelmet, hiszen Hamilton az első, Bottas a második helyen futott be az imolai versenyen. Hamilton mind a hét bajnoki cím megszerzésénél a csapatnál volt, és már Törökországban megszerezheti hetedik világbajnoki címét.

Amikor a brit pilótát arról kérdezték, hogy milyen érzés a konstruktőri győzelem az egyéni világbajnoki címmel összehasonlítva, Hamilton azt válaszolta, hogy a csapatbajnoki cím „majdnem izgalmasabb”, mint az egyéni siker.

„A Forma-1 nagyon furcsa sport olyan szempontból, hogy egy csapatsportról van szó, de mégis van egyéni és csapatbajnokság is. De a munkánk magjában az áll, hogy pontokat és eredményeket szállítsunk a csapatnak.”

„Amikor csapatbajnokságot nyersz, az szerintem majdnem jobb, mint egy egyéni világbajnoki cím, mert ezt együtt éritek el, nagyon sok emberrel karöltve. Bár mi állunk a dobogó tetején, de nem állunk senki felett. Ugyanazon a szinten vagyunk mi is, mindnyájan láncszemek vagyunk.”

„Azt is látni lehetett, hogy mindenki nagyon boldog volt, amikor megnyertünk a konstruktőri címet. Amikor a karácsonyi bulinkon együtt ünneplünk mindenkivel, mindenki tudja, hogy kiváló munkát végzett, és egy olyan dolgot értünk el, ami korábban még senkinek sem sikerült.”

„Nagyon boldog vagyok, amiért ennek a részese lehetek. Még ha ma be is fejezném, ez akkor is egy olyan siker lenne, amit rengeteg emberrel megoszthatok az életem hátralevő részében” – mondta Hamilton.

