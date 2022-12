Hamilton lelkesítő beszéde: könnyedén feladhattuk volna

Toto Wolff csapatfőnök „karakterformálónak” nevezte a 2022-es idényt, melyben a Mercedesnek nem sikerült kiemelkedő autót építenie, és több probléma is komolyan kifogott rajtuk. A konstruktőri bajnokságban nyolc egymást követő siker után most csak harmadikak tudtak lenni, miközben futamgyőzelemből is csak egy jutott nekik.

Emiatt pedig a versenyzők számára sem volt egyszerű a helyzet, és miközben George Russellnek még így is hatalmas előrelépést hozott 2022 a williamses évek után, Hamilton teljesen máshoz szokott a bajnoki évei során.

A brit azonban többnyire igyekezett pozitív maradni, és egy-egy jobb eredmény után mindig igyekezett is biztatni csapatát. Ez pedig most sem volt másként, hiszen a Mercedes csapata a brackley-i gyárban gyűlt össze a pénteki nap folyamán amolyan év végi, karácsonyi ünnepségre, ahol az istálló kulcsemberei beszédet is mondtak.

Még több F1 hír: Galéria: a Red Bull 30 ezer néző előtt ünnepelte bajnoki címeit

Hamilton pedig kifejtette, hogy „könnyedén” feladhatták volna az évet a rossz eredmények után, de ők mégsem tették, és az év végére sikerült egészen jól visszakapaszkodniuk, aminek meg is lett a gyümölcse a brazíliai győzelem formájában.

„Sosem voltam még ennyire büszke mindegyikőtökre, amiért folyamatosan haladtatok előre, amiért nem adtátok fel. Figyelembe véve, hogy mivel szembesültünk idén, könnyű lett volna feladni az egészet, de egyikőtök sem tette” – hangzottak Hamilton szavai a Mercedes dolgozói felé.

„Mindegyikőtök munkája elképesztően fontos abban, hogy vissza tudjunk kapaszkodni a mezőny élére. Az év végén szerzett kettős győzelem pedig lehengerlő érzés volt, nem tudom, hogy láttam-e már annyira boldognak a pályán lévő csapatot.”

„Mike küldött nekem egy képet rólatok itt a gyárban, amely annyira szívmelengető volt. Tudjuk, hogy a megfelelő úton haladunk. Tudom, hogy ezek most nehéz idők, főként a következő néhány hónap, de azt is tudom, hogy mindent beleadtok!”

„Dolgozzunk hát tovább keményen, és szerintem most már sokkal felkészültebbek vagyunk ezzel a nehéz évvel a hátunk mögött, és sokkal felkészültebben vágunk majd neki egy jobb 2023-nak!”

Hamilton tehát tudja, hogyan motiválja csapatát, és megnézve a Mercedes szezon végi javulását, valóban elképzelhető, hogy jövőre már ők is visszacsatlakoznak majd a bajnokságért folyó küzdelembe, és akkor remélhetőleg egy még izgalmasabb szezont kapunk.

A Ferrari bizakodhat 2023 előtt?