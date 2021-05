Valtteri Bottas Nico Rosberg visszavonulása után kapott ülést a Mercedesnél, és ez az ötödik szezonja a német istállónál. A finn pilóta 2017 és 2020 között kétszer végzett a pontverseny második helyén, emellett egy harmadik és egy ötödik helyezés sorakozik a neve mellett.

A Mercedes jelenlegi duójának pedig év végén lejár a szerződése, és már elkezdtek pletykálni arról az angol sajtóban, hogy Bottast már a szezon közben leválthatják – azóta Bottas is reagált erre, véleménye szerint csak egy csapat szokott ilyesmit csinálni.

A Spanyol Nagydíj sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban kérdezték Lewis Hamiltont is, vagyis hogy véleménye szerint erősebb lenne-e a Mercedes pilótafelállása, amennyiben Russell érkezne Bottas helyére. A brit támogatóan nyilatkozott a csapattársáról:

Még több F1 hír: Binotto elmondta, mely területeken javultak az idei évre

„A tapasztalataim alapján mindig is azt mondtam, hogy Valtteri egy csodálatos csapattárs. Őszintén úgy érzem, hogy jelenleg nekünk van a legjobb felállásunk a teljesítmények, a csapaton belüli egyensúly és az autófejlesztéssel kapcsolatos tudás tekintetében.”

„Természetesen el fog jönni az az idő, amikor meg fog változni a párosunk. Nem leszek itt örökké, ahogy Valtteri sem, de úgy gondolom, hogy az évek során folyamatosan jól teljesítettünk, és most is jól teljesítünk.”

„Az előző hétvégén Valtteri szerezte meg a pole-t, ez pedig még csak a negyedik verseny lesz a szezonban. Szerintem az embereknek le kellene szállniuk Valtteriről, és hagyniuk kellene, hogy arra koncentrálhasson, amit csinál.”

Nemcsak Hamilton és Bottas szerződése jár le a szezon végén, hanem a Mercedes-junior George Russellé is, aki jelenleg a Williamsnél versenyez. A fiatal brit a Szahír Nagydíjon ugrott be a koronavírusos Hamilton helyére, és Hamilton hangsúlyozta, jó a kapcsolata Russell-lel is.

„Az imolai incidense után is üzentünk egymásnak, és remélem, az általam küldött üzenetből is látszik, hogy támogatom őt. George a saját útját járja, egy nagyszerű srácról van szó, és a beugrása során is remek munkát végzett. Biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban is kiválóan fog teljesíteni, szóval nincs semmi gond” – zárta a hétszeres világbajnok.

Rosberg szerint lehetetlen, hogy Mick Schumacher olyan jó legyen, mint az apja…