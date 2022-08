Hamilton követni fogja a F1-et a visszavonulása után is, de nem akar olyan lenni, mint Piquet és Ecclestone

Lewis Hamilton nem szándékozik egyhamar visszavonulni, de a hétszeres világbajnok azt elismeri, hogy valószínűleg már csak néhány évnyi lendület és energia van benne, hogy a csúcson teljesítsen. Az év elején Sir Jackie Stewart azon kesergett, hogy Hamilton miért nem vonult vissza, amíg a csúcson volt.

Ezen felül Nelson Piquet-nek és Bernie Ecclestone-nak a sportággal kapcsolatos nyilvános megjegyzései is kiváltották Hamilton reakcióját, aki a múlt hónapban Silverstone-ban arra biztatta az F1-et és a médiát, hogy ne adjanak többé platformot az „idősebb hangoknak".

„Az elmúlt néhány hétben nem hiszem, hogy eltelt volna olyan nap, amikor valaki, aki évtizedek óta nem releváns a sportágunkban, ne mondott volna negatív dolgokat, és ne próbált volna engem lejáratni" - mondta a Brit Nagydíjon.

„De még mindig itt vagyok, és még mindig erős vagyok. A munkámra koncentrálok, és arra, hogy a sokszínűséget és a befogadást szorgalmazzam a sportágunkban. Válságkezelés. Ez nem elég. Itt az ideje a tényleges, valódi cselekvésnek” – folytatta.

„A Forma-1-nek és a média, nem szabadna ezeknek az embereknek platformot adni. Mindig is igyekeztem tisztelettudóan viselkedni ezekkel az emberekkel, de miért adtunk ezeknek a fickóknak platformot?”

„Mindig is rá leszek kattanva erre a sportra, mindig is figyelni fogom. Mindig is olyan valaki akarok majd lenni, aki pozitívan áll az itt lévő versenyzőkhöz, akár jók, akár rosszak, mert tudom, milyen nehéz elindulni, és hogy milyen szívás lehet, ha az emberek negatívan viszonyulhatnak hozzád. Soha nem akarok olyan lenni, aki ezt teszi, mert ezt már megtapasztaltuk” – mondta a Viaplaynek.

