Hamilton komoly változásokat akar látni az emberiségben

A Mercedes sztárja egyre többet foglalkozik az ehhez hasonló kérdésekkel, miközben sok időt fordít arra, hogy jobbá tegye a világot a különböző környezetvédelmi felhívásokkal. Lewis Hamilton nem elégedett, mert még mindig rengeteg a tennivaló a Földön.

A hatszoros világbajnok ezzel együtt szeretne segíteni néhány fiatalnak, akik ilyen-olyan okok miatt nem tudnak ott lenni, ahol azt megérdemelnék. Hamilton az egész sportot ösztönözni szeretné a változások érdekében, ami az etnikumot is érinti.

„Segíteni akarok néhány fiatalnak. Segíteni akarok abban, hogy ez a sport változzon, az még változatosabb legyen. Ezzel együtt szeretném ösztönözni a csapatokat abban, hogy még inkább sokfélék legyenek, és azt akarom, hogy a sport egyszerűen elérhetőbb legyen.” - idézte Hamiltont a RaceFans.

„Ott voltam az FIA gáláján, és találkoztam egy ázsiai családdal. Azt gondoltam, hogy én leszek az egyetlen barna ember ott, mert általában ez így van. Vicces nevetni az ilyen dolgok kapcsán, de egy olyan világban vagyok, ahol ez az egész életemben gyakori volt.”

„Szóval, hogy színes embereket láthassunk a közösségben, legyen az fekete, ázsiai, vagy bármi más, akkor az nagyon jó dolog a sokféleség miatt, mivel ez egy mindenki számára nyitott világ.” - hangsúlyozta Hamilton.

A brit világbajnok rekorder hozzátette, nagyobb különbségeket akar látni az F1-ben is a különféle etnikumokon kívül. Szeretné, ha a nők is nagyobb szerepet vállalhatnának a kategóriában, akár a rajtrácson is.

„Remélem, hogy egy bizonyos ponton a fiatalok között ott lesz egy erős nő is, és megérkezik a mezőnybe. Ez nem lenne olyasvalami, ami igazán különleges.” - tette fel a kérdést a Mercedes rekordere.

Legutóbb a női versenyzők közül Giovanna Amati volt az, aki megpróbálta kvalifikálni magát a Forma-1-ben. Idén pedig Tatiana Calderon volt a z első nő, aki modern kori F2-es bajnokságban szerepet kapott, de neki sincs elegendő szuperlicensz pontja ahhoz, hogy az F1-ben szerepeljen. Mellette Jamie Chadwick, a W Series bajnoka van még ott a tűz közelében a Williamsnél.

