„Hamilton kirohanása nem illik egy bajnokhoz“

Hamilton a negyedik helyről vághatott neki a zandvoorti futamnak és a Mercedes remek gumikezelésének, valamint stratégiájának köszönhetően könnyedén harcba szállhatott volna a győzelemért is, csakhogy Cunoda Júki és Valtteri Bottas keresztülhúzta számításaikat.

Az Ezüst Nyilak egykiállásos taktikával szerették volna meglepni a Red Bullt, ami szemmel láthatóan működött is volna, hiszen rendkívül gyorsak voltak a kemény keverékű abroncsokon.

Csakhogy, a japán és a finn autójának meghibásodása miatt elrendelt virtuális és sima biztonsági autós szakasz lehetőséget adott Max Verstappenéknek arra, hogy komolyabb időveszteség nélkül reagáljanak Hamiltonék elképzelésére.

Végül a hétszeres világbajnok húzta a legrövidebbet, hiszen a használt közepes abroncsokon kellett volna feltartóztatnia az élről a lágyakon támadó Verstappen, Russell, Leclerc triót, ez azonban nem jött össze neki.

A brit mérgesen kérte számon csapatát, miért szúrták el ezzel a döntéssel a versenyét és győzelmi esélyeit, s bár utólag bocsánatot kért Toto Wolfféktól, Jacques Villeneuve szerint ez nem volt méltó egy bajnokhoz.

„Meglepett Lewis Hamilton kirohanása, különösen az, ahogy tette. Agresszív volt, szinte már-már sértő. Jó, hogy bocsánatot kért, de ez nem méltó egy bajnokhoz. Különösen azok után, amit a csapat tett érte az elmúlt években, nem szabadna így beszélni velük“ - fogalmazott Villeneuve a formule1.nl-nek.

A kanadai szerint Hamilton elsősorban George Russell miatt lehetett különösen ideges, hiszen csapattársa a lágyakon a második helyen ért célba. „Úgy látom, hogy a Meredesnél őrségváltás zajlik, Russell hamarosan a csapat elsőszámú versenyzőjévé lép elő.“

„Ő maga hozta meg a döntést, hogy lágy abroncsokra váltsanak, Hamilton minden tapasztalatát felhasználva szintén megtehette volna ugyanezt. Úgy döntöttek, hogy a győzelemre hajtanak és ez végül nem jött be“ - folytatta a Forma-1 1997-es világbajnoka.

„Éveken keresztül olyan nagy volt az előnyük, hogy nem kellett nehéz stratégiai döntéseket hozniuk, mert úgy is nyertek. Most, hogy lassabbak, fontosabb jó időben a jó döntést meghozni. Hamilton is elrontotta az újraindítást a safety car után, amivel végül elveszítette a dobogót“ - mutatott rá Villeneuve.

