Hamilton ki fogja próbálni saját csapatának autóját

A bejelentés egyértelművé tette, hogy Hamilton F1-es szerepvállalása miatt nincs lehetőség arra, hogy részt vegyen a sorozatban, amely jövő januárban, Szenegálban veszi kezdetét. Azóta viszont Hamilton már felfedte, hogy elviszi majd egy körre az autót, csak nem versenykörülmények között.

„A legtöbb sportolónak vannak partneri megállapodásai, ezért van egyfajta cél a jövőre nézve, méghozzá az, hogy egy nap majd saját cégem legyen” – mondta Hamilton a RaceFans.net-nek. „Engem igazából csak meggyőztek a célkitűzéseik, amelyek nagyon is hasonlítanak ahhoz, mint amiket én is akarok. És szerintem ez tényleg elképesztő lesz.”

Még több F1 hír: Massa: Brawn adta az ötletet Schumacher „hibájához” Monacóban

„Sok munkát végeztek a háttérben, és remek beszélgetéseink voltak Alejandro Agaggal. Őszintén mondom, hogy alig várom. Vezetni fogom majd a saját autóm, mivel enyém a csapat. Korábban versenyzők is voltak csapattulajdonosok itt az F1-ben. Szerintem ez nagyon is érdekes.”

„Sokat tanultam Tototól, szóval talán ő mentorálhat engem. Én fogom viszont menedzselni a saját csapatomat. Tetszik, hogy szerepe van a diverzitásnak. Minden csapatnak ilyennek kell lennie. Mondtam, hogy kellenek női csapattagok is, és most már vannak női pilóták is, ami remek. Örülök, hogy pozitívan járulhatok hozzá ehhez az egészhez” – fejtegette a brit.

Az Extreme E alapítója és ügyvezetője, Alejandro Agag hozzátette: „Nagy örömmel üdvözöljük Lewis Hamiltont és az X44-et az Extreme E-ben.”

X44 Livery Fotó készítője: Lewis Hamilton

„Hozzánk hasonlóan Lewis is nagyon szenvedélyes a motorsportok iránt, de azt a nézetünket is osztja, hogy a sport által olyan témákra hívhatjuk fel a figyelmet, melyek létfontosságúak a világunk számára, például a klímaváltozásra és az esélyegyenlőségre.”

„Lewis a valaha volt egyik legsikeresebb versenyző, és mindannyian kíváncsian várjuk már, hogy hogyan teljesít az X44 csapata a pályán és azon kívül is az ő rendkívüli útmutatása alatt.”

Most már nyolc csapat adta le jelentkezését az Extreme E első szezonjára, Hamilton X44-e mellett pedig az Abt Sportsline, a HWA, a Veloce Racing, a QEV Technologies, az Andretti United Extreme, a Chip Ganassi Racing és Techeetah is ott lesz Szenegálban jövő januárban.

Fontos információk derültek ki Zanardi balesetéről.

F1 2020: itt a várva várt „My Team” hivatalos trailere a játékból