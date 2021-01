Hamilton: „Kétségem sincs afelől, hogy egy jövőbeli bajnokról van szó”

Hamilton egy kétszeres világbajnokhoz hasonlította Russell első két évét. „Amit sikerült neki elérnie, az hasonló ahhoz, mint amit Alonso csinált” – idézte a hétszeres világbajnokot a GP Racing.

A brit szerint sok tehetséges pilóta van, akiknek először egy gyengébb istállónál kell vezetniük, hogy lehetőségük legyen a fejlődésre, a javulásra, hogy hibázhassanak, majd pedig ezek után válnak a csapatuk vezérévé.

Russellnek most már 38 nagydíj és három világbajnoki pont szerepel a neve mellett. Ugyan még csak 22 esztendős, de azért már így is megtapasztalt jó néhány dolgot. „Szerintem remek volt, ahogyan mindent kezelni tudott és amit az autóval csinált, hogy ilyen gyakran a Q2-be juttatta azt és remek eredményeket ért el.”

A hétszeres bajnok nemrég töltötte be a 36. életévét, és ugyan egyelőre biztosan nem akarja befejezni pályafutását, idővel azért majd szükség lesz egy új brit sztárra az F1-ben. A kérdés csak az, hogy Russell képes lesz-e Hamilton örökébe lépni.

„Igazán lenyűgözött a versenyzési képessége és a fejlődése, és tényleg úgy gondolom, hogy ő a jövő. Több pilóta is van, akik a jövőben fontos szerepet töltenek majd be, és ő is egy közülük. Nagyon várom, hogy láthassam a továbbiakat. Kétségem sincs afelől, hogy egy jövőbeli bajnokról van szó” – méltatta fiatal honfitársát az aktuális bajnok.

