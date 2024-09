Hamilton karrierje legnagyobb dilemmájáról: „Úgy éreztem, nincs elég kihívás”

Miközben szinte mindenki azt tanácsolta neki, hogy maradjon a McLaren kötelékében, Hamilton végül a saját megérzésére hallgatott és csapatot váltott. Utólag persze kiderült, hogy ez nagyszerű döntés volt, de a Performance People podcastben most elmondta, ő miért gondolta úgy, hogy mindenképpen távoznia kell a wokingiaktól.

„Igazából akkoriban új kihívást szerettem volna magamnak és imádok kockázatot vállalni. Ez mindig is így volt. Emellett pedig sosem szerettem ugyanazt csinálni, amit mindenki elvár tőlem, és ezért sem voltam soha jó az iskolában. Meditáltam rajta, imádkoztam, azon gondolkoztam, mit akarok csinálni, és egyszerűen tetszett a kihívás.”

„Azon a ponton úgy éreztem, nincs elég kihívás. Én pedig szeretem, ha kényelmetlen helyzetbe kerülök, ha nem vagyok benne a komfort zónámban, mert az idegőrlő tud lenni, de én imádom ezt az érzést. Ez az érzés fog el akkor is, amikor F1-es autóba ülsz” – magyarázta Hamilton döntésének hátterét.

„Egy új csapathoz igazolni, ismeretlen emberekkel, integrálódni, a sok változtatás, amelyet meg kell hoznod, és a növekedési folyamat, a fejlődés és a közös célért való küzdelem mind motiváló, és amikor eljutsz a csúcsra, az a legjobb érzés, amit csak átélhetsz.”

Hamilton emellett azt is elmondta, hogy igazából nem élvezte annyira az első mercedeses bajnoki szezonját 2014-ben, és csak akkor kezdett igazán örülni neki, amikor a következő szezonban kiderült, hogy továbbra is ők a legjobbak.

„A pole-ba kvalifikáltam magam, az élen voltam, a bajnokságért harcoltunk, és nem akartam elhinni, hogy a döntésem kifizetődik. Meglovagoltam ezt a csodálatos hullámot. Ha viszont visszatekintek rá; az volt a legversenyképesebb idény? A csapattársam ellen mentem. Nehéz volt őt legyőzni, de általában azt akarod, hogy több csapat ellen küzdhess. Erről kéne szólnia a sportnak.”

„Általában persze nem ez a helyzet, de én ettől még hálás vagyok érte. Szerintem csak 2015-ben tudtam igazából kiélvezni a dolgokat. Az elsőt nem igazán élveztem, mert – nem is tudom –, nem az volt a legjobb időszak számomra. A második címnél úgy voltam vele, hogy igen, jó döntést hoztam, mindenkire rácáfoltam, most már aludhatok. A következő [2015] viszont már mutatta, hogy fent tudjuk tartani, ez már jelent valamit, mert Ayrtonnak [Senna] is három címe volt.”

Hamilton szerint egyébként az első csapatváltása volt karrierje legfontosabb döntése, és ő annak ellenére is meglépte azt, hogy mindenki próbálta lebeszélni róla.