Hamilton jót nevetett Sainz megjegyzésein, miszerint csak altatnak

A legkomolyabb látható változáson Barcelona óta a Mercedes esett át, hiszen Bahreinben előálltak a szinte oldalszekrények nélküli autójukkal, amely még most is elég komoly beszédtémát szolgáltat a paddockban.

Mivel azonban egy ennyire jelentősen átalakított csomaggal álltak ki a szahíri pályára, így természetesen van mit letesztelniük rajta, George Russell és Hamilton pedig mindent meg is tesz, hogy értékes adatokat gyűjtsön, de utóbbi pilóta elmondta, hogy még mindig nehezen tudják kordában tartani a W13-at, ráadásul a nagy szél sincs a segítségükre.

„Hát nem könnyű. Látni lehetett, hogy folyamatosan kitört az autó hátulja egyik vagy másik irányba. Állandóan pattogunk és ugrálunk, szóval ez nem valami örömteli jelenleg. Próbáljuk viszont megzabolázni” – nyilatkozta a nap leintése után a hétszeres bajnok.

Szerinte azonban nem a bahreini fejlesztéseik okolhatók a gondjaikért, hanem elsősorban a helyszínen tapasztalható különleges körülmények.

„A szél és a pattogás a gond. Még most is előfordul, ráadásul szerintem még rosszabb is. Szóval most sok különböző helyzeten megyünk végig, próbáljuk kitalálni, hogyan tarthatnánk meg a leszorítóerőt, miközben nem delfinezünk úgy, mint a legutóbbi teszten.”

„Vélhetően mindenki hasonló csónakban evez. Másoknak talán sikerült jobban úrrá lenniük rajta, de tényleg nem könnyű idekint. Hepehupás a pálya, csúszik is. Délelőtt tiszta homok az egész és túl meleg van, délután pedig szintén nagyon poros még.”

Hamilton azonban bízik abban, hogy a Mercedes megtalálja a helyes irányt, és a jövő heti szezonnyitóra már jobbak lesznek. „Ezek csak a szokásos nehézségek, melyekkel mindenki szembesül a 2022-es autók kapcsán.”

„Bízom a csapatban itt és a gyárban is, hogy meg fogják tudni oldani. Az viszont biztos, hogy nem lesz sétagalopp.” Miután a Mercedes eddig tényleg nem villogott köridők tekintetében, a ferraris Sainz elmondta, hogy érzése szerint a konstruktőri címvédő csak jó szokásához híven altat, és megpróbálja más csapatokra helyezni a nyomást, miközben még rengeteg van bennük.

Hamilton erre azonban csak nevetve tudott reagálni: „Nagyon-nagyon jók lennénk, ha takargatnánk a tempónkat, miközben folyamatosan túlkormányzott az autó és trükkös a vezetése, szóval nem ez a helyzet.”

„Egyértelműen vannak olyan dolgok, melyeken megpróbálunk felülkerekedni. A többiek talán kevesebbet küszködnek, de ki tudja? A jövő hétre talán már több információval fogunk rendelkezni” – felelte Hamilton, kinek elmondása szerint tehát igenis valósak a Mercedes nehézségei.

