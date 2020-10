Hamilton: „Jöhettünk volna egy nappal később is!”

Miután a ködös időjárás miatt mindkét pénteki szabadedzést törölnie kellett az FIA-nak, így egészen izgalmas szombati és vasárnapi eseményeknek nézünk elébe. A pilóták azonban már ma menni szerettek volna, hiszen hét éve nem járt már a Nürburgringen az F1 mezőnye.

Lewis Hamiltonnak is meg kellett erőltetnie magát, és nem igazán tudta, hogy mivel üsse el az időt, amíg várakoztak arra, hogy hátha megkapják a zöld jelzést. A bajnoki éllovas így nyilatkozott a napja után: „Csak Roscoe-val (Hamilton kutyája) játszottunk, egyébként meg belső kamerás felvételeket néztem a korábbi évekből, amikor esett itt az eső.”

Ez a helyzet most minden pilótának külön kihívást fog majd jelenteni, és hiába vezetett már Hamilton ezen a pályán F1-es autót, azért már az ő emlékei is megkophattak kicsit. A címvédő emiatt is találja frusztrálónak, hogy ma nem történt lényegében semmi.

„Mindannyian jöhettünk volna egy nappal később! Mindenképpen frusztráló kicsit, hogy lemaradtunk erről a napról. Bár egyébként sem mentünk volna túlságosan sokat, mivel a gumik terén meg van kötve a kezünk, és ez a hétvége hátralévő részében is így lesz.”

„Szívesen mentem volna egy installációs kört, de a helikopter miatt mi is a garázsban ragadtunk. Viszont mindenki ugyanabban a csónakban evez.” Mondhatnánk, hogy szó szerint, de azért annyi eső nem esett még a hétvége folyamán.

A gyakorlás hiánya természetesen minden pilóta számára egyforma körülményeket fog majd teremteni, és nagy esély van rá, hogy a változékony időjárással együtt ez komolyan megfűszerezheti majd a további történéseket.

Hamilton is hasonlóan vélekedik erről: „Mindenképpen, főleg ha így marad minden” – válaszolta arra a kérdésre, hogy a futam izgalmasabb lesz-e így. „Remélhetőleg tisztább lesz majd az ég, de a vizes pálya egyértelműen komoly kihívást fog majd jelenteni a kevesebb gyakorlás miatt, szóval már várom.”

Hiába a rövidített program a mai nap elmaradása miatt, azért arra így is mérget vehetünk, hogy a legnagyobb esélyes továbbra is a Mercedes és Hamilton lesz majd a Nürburgringen.

