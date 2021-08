Hamilton elmondta, nem ő dönt a csapattársáról

Lewis Hamilton korábban nem rejtette véka alá, hogy ő inkább Valtteri Bottasnak örülne csapattársként a 2022-es szezonban, ugyanakkor a Belga Nagydíjon már visszafogottabban nyilatkozott, mikor erről faggatták.

„Toto egy nagyszerű vezető, jó kapcsolatban vagyunk. A legjobbat akarjuk a csapatnak, és végső soron ő és a Mercedes vezetősége hozza meg a döntést” – jelentette ki csütörtökön Lewis Hamilton a két riválisa esélyeit illetően.

Az elmúlt két futamot alapul véve úgy tűnik, hogy a Mercedes Silverstone-ra hozott fejlesztései beváltak, hiszen a hétszeres világbajnoknak több mint 30 pontos hátrányból sikerült 8 pontos előnyt kiépítenie.

„Kétségtelen, hogy jobbak vagyunk. Megtettünk egy lépést előre a folyamatainkban. Nagyon pozitív ezt látni” – árulta el Hamilton, aki saját fizikai állapotára is kitért. „Sokkal jobb formában érzem magam most, de továbbra is odafigyelek az egészségemre.”

„A szünet határozottan szükséges volt, de végül már túl hosszúnak érződött. Izgatott voltam amiatt, hogy visszatérhetek a munkához, hiányzott a munka a csapattal, illetve hiányzott az, hogy autóba üljek, így határozottan lelkes voltam már korán, hogy visszatérjünk.”

Lewis Hamiltont arról is kérdezték, hogy milyen érzésekkel töltötték el a hírek, melyek szerint idén sem tartják meg a Japán Nagydíjat. A brit mindig is szeretett Tokióba utazni, így szomorúan vette tudomásul, hogy idén sem lesz megtartva a futam.

„Többnyire hiányzik az, hogy Tokióba utazzunk, nagyon imádom Tokiót, de az egész élményt Japánban, a gyönyörű helyet, a nagyszerű rajongókat, akik a maguk módján egyediek, és olyan kreatív a stílusuk, ahogy a versenypályára jönnek, aztán az energiát is, amit magukkal hoznak a hétvégére, a tiszta izgatottságot, ők egy másfajta embercsoport.”

