Hamilton jó esélyt lát arra, hogy a Ferrari egy bajnoki gépet építsen

Lewis Hamilton már hatszoros világbajnokként gurulhat pályára a Forma-1-ben. Ez pedig szép lassan abszolút rekord lehet, és ha így folytatja tovább, akkor 2021-ben minden idők legeredményesebb pilótája lehet. Tekintve a formáját, a Mercedes erejét és azt, hogy a riválisok még mindig nem tudják megállítani a címvédőt, igen jó esélyekkel pályázik a rekorddöntésre.

Hamilton szerdán a Mercedes hivatalos sajtóeseményén vett részt, ahol több érdekes kérdésre is választ adott. Az eseményen természetesen a brazil Globo is jelen volt, akik ugyancsak feltehettek pár kérdést a világbajnoknak, aki még több trófeát akar szerezni, de tudja, hogy egy bizonyos ponton be kell majd fejeznie.

„Természetesen több címet akarok szerezni. A következő évben sokkal nagyobb lehet a kihívás, mint eddig bármikor, ami izgatottá tesz. Azt hiszem, a legfontosabb az, hogy szeretem azt, amit csinálok, és addig folytatom, amíg ez a szerelem véget nem ér, de ha 38 vagy 39 éves leszek, és noha továbbra is meglesz ez a szerelem, be kell fejeznem...”

„A közeljövőben azonban nem fogok visszavonulni, és tényleg megpróbálom megélni ezeket a pillanatokat. Az életünk során természetesen álmodhatunk és lehetnek jövőbeni törekvéseink, de fontos megélni a pillanatokat.” - mondta Hamilton, aki 2014 óta egy olyan autóban ülhet, mely uralja a kategóriát.

„Nagyon remélem, hogy a Forma-1 egy olyan irányba halad, ahol az autók egyenlőbbé válnak. Így nőttem fel a gokartos időkben. Először a legrosszabb technikával mentem, mégis nyertem, majd a legjobb autókkal versenyeztem, miközben mindenkinek nagyszerű technikája volt, és ez az egész egyenlőbbé válik, így senki sem mondhat semmit.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Mercedes AMG

A fiatal generáció nagyon erős, akik közül Max Verstappen és Charles Leclerc kiemelkedik. „Több vitám volt Maxxal, mint Charles-szal. Charles igazán idén kezdte meg a versenyzést, szóval még nagyon kevés alkalommal találkozhattam vele. Mindketten nagyon agresszívek, de meg tudom állítani őket, ugyanakkor nagy lehetőséget látok előttük a jövőben. Úgy vélem, a Ferrarinak nagyobb esélye van arra, hogy rövid időn belül egy olyan autója legyen, mellyel a címért küzdhet.”

Sokan Hamiltont minden idők egyik legjobbjának nevezik, és az eredményeit tekintve szép lassan a legeredményesebb pilóta lehet. „Mindig azt kell gondolnunk, hogy mi vagyunk a legjobbak. Ha valaki azt gondolja, hogy nem a legjobb, vagyis talán csak a második vagy a harmadik, akkor nehéz lesz nyernie. Az összes F1-es versenyzőnek odabent azt kell hinnie, hogy képes a legjobbnak lenni, és mindig ezt keresem.”

„Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy képes vagyok azt tenni, amit szeretek. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a hazámat képviselhetem, és mindezt különböző országokban. Nagyon szerencsés vagyok amiatt is, hogy rengeteg támogatást kapok a világ többi országából. Mindig a pozitív dolgokra koncentrálok, és soha nem a negatívakra.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, talks to David Coulthard and Steve Jones from Channel 4 television Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Itt Brazíliában is imádok lenni. Az egyik legnagyszerűbb rajongótáborom van itt. A rajongók nagyon sokat változtak az irányomban, miután Massa ellen küzdöttem a címért, és úgy tűnik, hogy azóta csak növekszik az egymás iránti tisztelet és szeretet. Már az F1-es bemutatkozásom előtt szoros kapcsolatban voltam Felipével. A menedzsere a GP2-es csapat része volt, így barátok lettünk. A pillanat hevében, a legkeményebb csatákban nehéz fenntartani a barátságot, de hatalmas tisztelettel vagyok Felipe iránt. Tudom, hogy a Formula E-ben versenyez, de őszintén, nem érzem azt, hogy más kategóriákban kellene lennem, ugyanakkor ez könnyen megváltozhat.”

„Mindig Ayrton volt az, aki inspirált, és még mindig megnézem róla készült videofelvételeket. Mindig is valami hasonlót szerettem volna csinálni. Amikor megszereztem a harmadik világbajnoki címemet, ami egy álom volt, arra gondoltam, hogy ez olyan, mint egy váltóverseny, ahol átadjuk a stafétabotot, és azt továbbviszem, bemutatván, hogy milyen messzire lehet eljutni, és most már hat címem van.”

„Mindig is megvolt a természetes képességem arra, amit most csinálok, de szerintem nagyon sok hibát követtem el az út során. Az emberek elfelejtik, hogy amikor bekerülsz a Forma-1-be, nem készülsz fel az előtted lévő eseményekre, többek között a sajtótájékoztatókra sem. Tudtam, hogy hogyan kell vezetni, de nem volt más eszközöm, mint manapság.”

