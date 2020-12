Hamilton jelentkezett, reméli, hogy ott lehet Abu Dhabiban

Lewis Hamilton múlt hétfőn, a Bahreini Nagydíjon aratott győzelme után mutatott be pozitív koronavírus-tesztet, azóta is a hotelében van karanténban. A múlt hétvégi Szahír Nagydíjon távollétében George Russell kapott lehetőséget a Mercedesnél, a fiatal brit a győzelemre is esélyes volt, de egy elszúrt kerékcsere és egy defekt miatt ez nem sikerült neki.

A betegsége bejelentése óta először Instagramján megszólaló Hamilton még kicsit fáradtnak hangzott, de elmondta, hogy ma már edzeni is tudott és emiatt bizakodva tekint a szezonzáró elé:

„Tudom, hogy múlt héten elég csendes voltam, de jó ideje ez volt az egyik legnehezebb hetem. Arra koncentráltam, hogy felépüljek és újra formába lendüljek, hogy visszatérhessek az autóba Abu Dhabiban.”

„Ma már remekül éreztem magam, megvolt az első edzésem is, szóval csak egy pozitív üzenetet akartam küldeni mindenkinek, hogy tudjátok, jól vagyok, és mindannyiótoknak szeretném megköszönni az üzeneteket és videókat.”

„Nagyon sokra tartom mindet. Remélem, bárhol is vagytok, pozitívak maradtok és le tudtok küzdeni bármilyen akadályt, ami elétek áll. Remélhetőleg hamarosan visszaülhetek az autóba.”

Hamiltonnak Bahreinben kell egy negatív tesztet adnia, mielőtt átutazhat Abu Dhabiba. Ezek után az eddig nem látott korlátozások miatt további 48 óráig kell majd karanténban tartózkodnia, mielőtt visszatérhet a paddockba.

