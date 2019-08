Hamilton jelenti, sokkal jobban van a Magyar Nagydíj előtt

Lewis Hamilton, a Mercedes ötszörös világbajnok versenyzője Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend, ahol komoly rajongói táborral rendelkezik. A szurkolóinak sok örömben nem lehetett részük a Német Nagydíjon, mivel a kedvencük hiába indult az élről, csak az Alfa Romeók büntetésével szerezhetett két pontot.

A Mercedes versenyzője azonban így is szerencsés volt, hiszen Valtteri Bottas sok pontot hozhatott volna rajta, de a finn is hibázott, aminek a végén kiesett. Hamilton számára a hockenheimi hétvége több szempontból is nehéz volt, mivel betegséggel küszködött, ami miatt szombaton kilátásba helyezték, hogy Esteban Ocon, a csapat tartalékja ül be a volán mögé.

Hamilton most a hivatalos Instagram oldalán keresztül jelentette, hogy sokkal jobb formában érzi magát a magyar hétvége előtt, és reméli, hogy minden 100%-os lesz. Emellett a rajongóknak is egy nagyszerű hétvégét kívánt, miközben Budapestet gyönyörűnek nevezte, addig az időjárás nagyszerűnek.

Virutális kör a Codemasters legújabb F1-es játékában, az F1 2019-ben, mely most még különlegesebb számunkra, hiszen a Hungaroringen hajthatunk körbe.