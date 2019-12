Hamilton ismét kilógott a sorból - galéria az FIA-gáláról

Az FIA év végi gáláján minden világbajnok átvehette idei győzelméért hivatalosan is a trófeát, így természetesen Lewis Hamilton mellett egy sor idei győztes is megkapta az elismerést. A Forma-1 brit világbajnoka mellett többek között megjelent Jean-Eric Vergne, Fernando Alonso, Alexander Albon és Max Verstappen is.

A Forma-1 fiatal generációja is szép számmal hódított el elismeréseket a pénteki gálán, Alexander Albon az év újonca lett, míg Max Verstappen az év akciójáért kapott díjat. A díjátadón megemlékeztek a 2019-ben elhunytakról is, az év személyiségének pedig a háromszoros világbajnok Niki Laudát választották.

Természetesen Hamilton ismét kilógott a sorból, míg mindenki más öltönyben, nyakkendőben jelent meg, a Forma-1 hatszoros világbajnoka ruházatával szokás szerint elütött a többiektől.

Slider Lista Sebastien Buemi and Fernando Alonso 1 / 12 Fotót készítette: FIA Lewis Hamilton and Jean Todt, FIA President 2 / 12 Fotót készítette: FIA Winners from the single-seater championships 3 / 12 Fotót készítette: FIA Timmy Hansen, FIA World RX Champion 4 / 12 Fotót készítette: FIA Ott Tänak, Martin Järveoja 5 / 12 Fotót készítette: FIA Max Verstappen, FIA Action of the Year 6 / 12 Fotót készítette: FIA Jean-Eric Vergne, FIA Formula E Champion 7 / 12 Fotót készítette: FIA FIA Karting Champions: Lorenzo Travisanutto, Thomas Ten Brinke, Marijn Kremers 8 / 12 Fotót készítette: FIA Fernando Alonso, Sébastien Beumi, Kazuki Nakajima 9 / 12 Fotót készítette: FIA Award winners 10 / 12 Fotót készítette: FIA Alex Albon, FIA Rookie of the Year 11 / 12 Fotót készítette: FIA Lewis Hamilton, FIA F1 World Champion 12 / 12 Fotót készítette: FIA

