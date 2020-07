Hamilton: inkább dobták volna oda a trófeát

Először a Formula 2 szombati versenyén jelent meg a Forma-1-es versenyhétvégék egyik legújabb újítása, egy kerekeken mozgó asztalka, amellyel odavitték a dobogók elé a trófeákat, ezzel is tiszteletben tartva a távolságtartási szabályokat.

Lewis Hamilton nagyon furcsának találta ezt a megoldást, és az ilyen esetek emlékeztetik igazán arra, hogy mennyire más most egy Forma-1-es verseny, a koronavírus-járvány előttiekhez képest.

„Szerintem nagyon furcsa volt, nekem biztosan. Inkább dobták volna oda hozzám azt, vagy valami ilyesmi. Őszintén szólva nagyon, nagyon furcsa időket élünk” – mondta őszintén Hamilton a Stájer Nagydíjat követően.

„Amíg dolgozol, minden normálisnak tűnik, a vezetés, versenyzés, minden. Az nagyon mellbevágott, amikor kiszálltam az autóból a futam végén, és nem volt semmilyen atmoszféra. Mindenki hiányolja a szurkolókat.”

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate on the podium with the trophy

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images