Hamilton ígéretet tett rá, hogy 2022-ben agresszívebb lesz

A tavalyi szezon remekül szemléltette, hogy milyen stílusbeli különbségek vannak Verstappen és Hamilton között. A párharcaik legnagyobb részében a mercedeses volt az, aki úgymond engedett egy kicsit, és többször is kihátrált egy kétes szituációból.

Verstappen ezzel szemben mindig agresszív, támadó szellemiséget követett, ennek pedig több ponton is ütközés lett a vége a két fél között. Bizonyos helyzetekben pedig nemcsak a támadások, de a védekezések is megkérdőjelezhetőek voltak.

Elég csak a Sao Pauló-i Nagydíjra gondolni, ahol Verstappen a pálya elhagyásával és Hamilton leterelésével tartotta meg a vezetést, miközben Abu Dhabiban Hamilton vágta át az első hosszú egyenes utáni sikánt, majd tartotta meg pozícióját.

Mindezek után a bahreini szezonnyitón az Autosport/Motorsport.com megkérdezte Hamiltont, hogy a tavalyi események fényében fog-e valamit változtatni vezetési stílusán. „Agresszívebb versenyző leszek idén, majd meglátják.”

A brit azonban azt is kihangsúlyozta, hogy nem szeretné semmilyen módon megbosszulni 2021-es vereségének körülményeit a pályán. „Én nem így közelítem meg ezt az évet. A célom csupán az, hogy a lehető legjobb formámat nyújtsam.”

„Látni akarom, hogy tudok-e valahogy emelni még a szintem, tudok-e legalább olyan jól vezetni, mint a tavalyi idény végén. Nagyon fontos a csapattal való együttműködés, mert számtalan nehézséggel fogunk majd szembesülni. Én viszont szeretem ezt. Nem akarok bosszút állni.”

„Egyszerűen megpróbálok a lehető legjobb pilóta lenni idén. Úgy vélem, még mindig van bennem tartalék, az autón és azon kívül is. A sokszínűség szempontjából is bőven van még mit csinálni a sportban, szóval azért is harcolni fogok.”

