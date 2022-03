Hamilton igazából egy praktikus ok miatt váltott vissza sárga sisakfestésre?

A brit pilóta első F1-es éveiben még Ayrton Sennára emlékeztető sárga sisakkal ment, majd a mercedeses évek alatt lassacskán fehérre váltott, az utóbbi két évben pedig fekete és lila fejvédővel versenyzett.

Hamilton a Bahreini Nagydíj előtt azzal indokolta a sárgához való visszatérést, hogy ez jelenti az ő „történelmét”, illetve vissza szeretett volna menni a kezdetekhez. A neonsárga dizájn egyébként a W13-as több másik pontján is megjelenik.

Az autó orrán és motorborításon elhelyezett 44-es rajtszáma is ugyanilyen színű, miközben az első kerekek fölött lévő szárnyelemek szélei is hasonló sárga színűek. A hétszeres bajnok most arról beszélt, hogy azért is akarta visszahozni ezt az árnyalatot, hogy a Mercedes két autóját könnyebb legyen megkülönböztetni egymástól.

„Azt vettem észre, és érzékeny is vagyok arra, hogy akik nézik a nagydíjakat, nem tudják megkülönböztetni a két autót egymástól, ezt a problémát pedig a csapatnak is felhoztam. Órákat töltöttem azzal, hogy képeket szerkesztettem, majd elküldtem azokat Totónak (Wolff) és Olanak (Kallenius).”

„Keresgéltem kicsit, hogy melyik lenne a legfeltűnőbb szín, és a citromsárgánál maradtam. Szóval ez került fel az autóra. Aztán rájöttem, hogy a glória miatt így is alig lehet látni a sisakokat, szóval igyekeztem egy csillogóbb dizájnt választani” – magyarázta döntése hátterét Hamilton.

Az ő autóján emellett ott van még a sárga T-kamera is, miközben George Russell a feketét használja. A fiatalabb brit esetében ráadásul az első kerékszárnyak szélei pirosak, a rajtszámok pedig kékek, így még könnyebb megkülönböztetni a két autót egymástól.

