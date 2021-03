Hamilton idén nem csak a világbajnoki cím megszerzését tűzte ki célul

A címvédő egy újabb rekordot állíthat fel idén, amennyiben megnyeri nyolcadik világbajnoki címét is. Az új Mercedes leleplezésekor ugyanakkor arra is kitért, hogy továbbra is szeretne sokat tenni a sport diverzitásának javításáért.

Hamilton tavaly felállította a saját bizottságát, melynek célja, hogy segítse a feketéket a mérnöki pályán elindulni. Emellett a Black Lives Matter mozgalmat is komolyan támogatta, és igyekezett felhívni a figyelmet a rasszizmusra is.

Amikor megkérdezték tőle, hogy kizárólag csak a rekordot jelentő nyolcadik cím megszerzésére koncentrál-e idén, ő kihangsúlyozta, hogy a diverzitásért folytatott munkája is hasonlóan fontos számára.

„Korábban csak arról szólt az egész, hogy megnyerjük a bajnokságot. Tavaly elég sokat beszéltünk az egyenlőségről és az inkluzivitásról, idén pedig tényleg az számít, hogy a diverzitást helyezzük előtérbe, és biztosra kell mennünk, hogy teszünk is érte valamit.”

„Ez van a motivációm középpontjában. Persze azért létezünk, hogy nyerjünk, ezek a fiúk és lányok mind ezért dolgoznak. Szóval ez is a célom, hogy ezt megvalósítsam számukra” – mondta Hamilton idei kettős céljáról.

A brit mindössze csak az idei szezonra hosszabbított csapatával, így akár annak is megvan az esélye, hogy év végén visszavonuljon, amennyiben meglenne neki a nyolcadik cím is. Most röviden csak annyit mondott a témáról, hogy egyelőre nem tudja, akar-e majd versenyezni 2022-ben és utána.

