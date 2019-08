Hamilton: Király érzés, hogy az Eau Rouge-ban összetörheted az autót

Lewis Hamilton 250 pontot gyűjtött a szezon első felében, előnye már 62 pont a második helyezett Valtteri Bottas és 69 a harmadik Max Verstappen előtt. A Mercedes brit versenyzője magabiztos vezetése ellenére a Belga Nagydíjon is arról beszélt, hogy mire kell figyelnie, miben kell fejlődnie ahhoz, hogy bebiztosítsa hatodik vb-címét.

"Csak be akarom söpörni, ehhez pedig próbálok annyi pozitívumot összegyűjteni, amennyit csak lehet. Tisztában vagyok vele, hogy mennyire sok munka vár még rám, és ha nem szállítom a győzelmeket, ha hibázni kezdek, könnyedén elveszthetem a világbajnokságot. Van annyi pont még, hogy felforgassa a tabellát" - mondta a belgiumi csütörtökön Hamilton.

A brit szerint vannak területek, ahol még bőven van fejlődni valója. "Azon kell legyünk, hogy megtartsuk a sebességünket. És a szezon második felét kezdve, ahogy minden évben, tudjuk, hogy mely területeken előrelépni, és melyek azok, ahol nem szabad vesztenünk. És most még nem tudhatjuk, hogy ez sikerül-e, majd az idő választ ad" - mondta a Mercedes brit versenyzője.

"Ez egy állandó kihívás, hogy fejlődni tudj, mindig nagyon versenyképes vagyok. Mindig a jobbat, a fejlődést keresem, és nem engedem saját magam előtérbe. Ez a filozófiám már régóta. Vannak még versenyek, és az időmérőkön is fejlődhetnék még, az éppen olyan terület, ahol bőven javulhatna a teljesítményem. De másban is, a gumik megértésében, a mérnökökkel való együttműködésben. Ezért élvezek minden évet, az állandó kihívás miatt" - mondta Hamilton, aki minden évben készíti magát a következő évi feladatokra is.

"A mérnökök folyamatosan beszélnek már a jövő évi autóról. A váltásokról, a kigyorsításról beszélünk. Minden szóba kerül, szóval mindig van mire készülni. És ez egy remek család, amely ha kell, fenékbe billent, ha félrelépek" - mondta Hamilton, aki azt is elmesélte, hogyan készült arra, hogy akár még a jelenleginél is jobban domináljon. "A szünet elég nyugodt volt, de készülni kellett a gyengeségeken. És amíg ezeken dolgoztam, eléggé feltöltődtem energiával. Sokat olvastam, és nem a negatívumokra koncentrálva igyekeztem végigvenni azokat a dolgokat, amik nem sikerültek a szezon első felében, és próbáltam kitalálni, hogy miért mentek félre a dolgok."

Hamilton a hátralévő futamokra is külön készült, különös figyelmet fordítva azokra a pályákra, ahol az elmúlt években gyengébben teljesített. "Érdemes a következő versenyekre is figyelni, a gyengébb és erősebb futamokra, hogy hogyan lehetne mégis eredményt szállítani, ahol gyengébben ment korábban. És most volt egy kis beszélgetésem a csapattal is, ami általában nem szokott, csak hogy lássuk együtt, hol lehetne jobban teljesíteni. Bármi is legyen ez, akár, hogy érkezzünk egy perccel előbb a megbeszélésekre, vagy bármi, ami segíthet" - mondta Hamilton.

És hogy mit vár a címvédő a belga hétvégétől? "Most jöttem vissza a szünetből, és remélem, hogy ugyanolyan jól megy a versenyzés, mint korábban. Kimenni itt a pályára, és nekimenni Eau Rouge-nak, minden évben nagy kihívás. És egyben ott az aggodalom is, mert itt összetörheted az autót. Ez király érzés" - mondta Hamilton a spái pálya egyedi kihívásáról.

Középpontban a legendás F1-es pálya, természetesen Max Verstappennel, aki számára a hollandok közelsége miatt ez egy hazai helyszínnek is tekinthető.