Hamilton: hosszú út van az első kanyarig, a munkának még nincs vége

Lewis Hamiltonnak annak ellenére, hogy a Mercedesek nyers tempófölénye vitathatatlan volt, sokáig fent kell maradnia az éjjel, hogy valamit találjanak a versenytempóban: a Red Bullok etapjai egy hajszállal jobbak voltak a Mercedesékénél.

Az első lépést ugyanakkor ma meg tudta tenni a hatszoros világbajnok brit pilóta, ugyanis ő rajtolhat holnap az első rajkockából.

„Ilyen a nyár, először vagyok én is itt Barcelonában, amikor ennyire meleg van” – mondta Hamilton az időmérő után. „Fizikailag nagyon megterhelő. Soha nem mentünk még ilyen gyorsan itt, a testünkre óriási erők hatnak.”

„Aztán itt vannak a gumik, amikkel mindenki szenved. Láthattátok, ahogyan cammogtunk a felvezető körön, hogy valahogyan életben tartsuk a gumikat, de még az ilyen lassú körök alatt is folyamatosan emelkedett a hőmérsékletük, ezt próbáltuk kézben tartani a kivezető körökön.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leaves the garage Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem tudtam gyorsulni a második körömre, pedig azt hittem, sikerül majd, de egyszerűen nem volt egy jó kör. Az első rendben volt, szerencsére. A srácok fantasztikus munkát végeztek. Folyamatosan tanulunk, este 10-ig dolgoztunk, hogy minden részletet megvizsgáljunk, kutatva, hol javulhatunk még, különösen a versenyre nézve, mert a Red Bullok nagyon gyorsak voltak.”

Hamiltont arra kérték még az időmérő után, kicsit avassa be a TV-nézőket is, hogy milyen extrém kihívásokkal kell most szembe nézniük a hőség, és a minden korábbinál gyorsabb autók miatt.

„A problémák pusztán fizikai eredetűek. A fékhatások sokkal keményebbek, mint korábban, a versenyzőt sokkal nagyobb hatások érik. A 3-as és a 9-es kanyart padlógázon vesszük, ami hatalmas nyomást helyez a nyakra, a test pedig teljesen az autó oldalára tapad.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A forróság miatt ráadásul vigyázni kell a gázadással, nehogy túlmelegítsük a hátsó gumikat. A széljárás jelentősen befolyásolja az egyensúlyt. Ha megfigyeljük a zászlók mozgását, az egyes kanyarba menet szemből fúj a szél van, ami igen kellemes.”

„A négyes kanyarnál hátszél van, a kilences kanyarnál szintén hátszél, és a tízesnél is hátszél. Vannak kanyarok, ahol tudod, hogy a gázra léphetsz, és annak, ahol vigyáznod kell. Meg kell találnunk ezt a határt, amit az autó már nem bír. Mindannyian erre törekszünk. Az itt lévők kivétel nélkül hatalmas tiszteletet mutatnak irányomba. Mindannyian ugyanazokkal a problémákkal nézünk szembe.”

Verstappen holnap megkeserítené a Mercedesek dolgát.

