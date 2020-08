Hamilton hihetetlen befutója, „három keréken”, de így is nyert – videón

Lewis Hamilton lassan 100 győzelemnél jár, de ilyen módon még soha nem sikerült nyernie. Valtteri Bottas és Carlos Sainz Jr. bal első defektje igencsak intő jel volt, és a brit világbajnok emiatt vissza is vett a Mercedesszel.

Ez azonban nem volt elegendő, mert így is defektet kapott, sokkolva ezzel a Mercedes stábját, és természetesen a világbajnokot is. Mivel előtte hatalmas előnyt épített ki, be tudta vinni az autót, és megszerezte a győzelmet.

Emiatt biztosan felejthetetlenné válik a 2020-as Brit Nagydíj, és nemcsak Hamilton számára, aki egyszerre volt szerencsétlen és nagyon szerencsés is. Most pedig már kezd kényelmes lenni az előnye a finn csapattársával szemben.

Hamilton már előre tart a következő héttől

