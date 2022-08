Hamilton: hazudtam a pierciengjeimről, mert már torkig voltam a témával

Mohammed Ben Szulajem, az FIA elnöke még a Miami Nagydíj előtt hívta fel a versenyzők figyelmét arra, hogy biztonsági okokból csak ékszerek nélkül és tűzálló alsógatyában ülhetnek be az autóban és aki nem tartja be a szabályokat, arra büntetés is várhat.

Bár a szabály nem újkeletű, mégis komoly felháborodást váltott ki a mezőnyből. Sebastian Vettel például az overallján kívülre húzott fel egy alsónadrágot, hogy az FIA jól meg tudja vizsgálni, Lewis Hamilton pedig úgy érkezett meg egy sajtótájékoztatóra, hogy minden létező ékszerét magára aggatta.

Arról is lehetett hallani, hogy a hétszeres világbajnok tájékoztatta az FIA illetékeseit, vannak olyan piercingjei, amelyeket semmiképp nem tud eltávolítani, ám most a Vanity Fairnek adott hosszú interjújában elárulta, nem mondott igazat, csupán bosszantani akarta a szabályalkotókat.

„Az emberek szeretik, ha hatalmuk van és szeretik azt érvényesíteni. Gyerekkorom óta szabályok szerint kell élnem. Soha nem szerettem, ha megmondták mit tegyek. Ezt a szabályt kifejezetten azért hozták fel, hogy kitoljanak velem, mert én vagyok az egyetlen, aki ékszereket visel“ - mondta Hamilton.

„Csak szívattam őket a piercingekkel, mert már torkig voltam a témával. Nincsenek piercingek elrejtve a testemen, de élveztem, hogy az emberek ezt találgatják, hogy rejtegethetek még ékszereket a testemen“ - ismerte el a Mercedes versenyzője.

