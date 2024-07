Hamilton halmozta a rekordokat a Brit Nagydíjon aratott sikerével

2021 decemberében vélhetően nem sokan gondolták volna, hogy Hamilton megreked 103 győzelemnél, de az élet végül úgy hozta, hogy ez történt, így sok szempontból egy ínséges időszak vette kezdetét a Mercedes hétszeres bajnoka számára.

Ennek azonban múlt vasárnap óta már vége, hiszen a 39 éves pilóta újra a magasba emelhette a győztesnek járó trófeát, ez az első hely pedig újabb komoly rekordokat hozott számára, melyeket nemrég a Forma–1 gyűjtött csokorba.

Ugyan ezek között van néhány magától értetődő is, hiszen a legtöbb F1-es rekordot már egyébként is ő tartja, de azért vannak olyanok is, melyek láttán valóban elgondolkozhatunk, milyen pályafutásnak is lehetünk most szemtanúi.

A Brit Nagydíjon aratott győzelem Hamilton 104. F1-es elsősége volt, ami természetesen új rekord, emellett pedig 199. alkalommal állhatott fel a dobogóra, ami szintén új csúcs. Hogy mennyire jól megy Hamiltonnak Silverstone-ban, azt mi sem mutatja jobban, mint az a tény, hogy az F1-ben már 15-ödször pezsgőzhetett ezen a helyszínen.

Ebből ráadásul az utóbbi 12 megszakítás nélkül érkezett, ami szintén hihetetlen. Egy másik, Silverstone-hoz köthető statisztika és rekord, hogy Hamilton kilencedik alkalommal győzött ezen a pályán, amire még soha nem volt példa az F1 történetében. Soha senki nem tudott még ennyiszer nyerni egyazon aszfaltcsíkon.

A brit pilóta már nem fiatal, ezt mindenki tudja, a mostani teljesítményével így egyéb csúcsokat is megdöntött. Most már például nála telt el a legtöbb idő karrierje első és eddig utolsó sikere között, egészen pontosan 17 év és egy hónap. Először ugye 2007-ben Kanadában tudott diadalmaskodni, legutóbb pedig múlt hétvégén, de ez a rekord tovább íródhat, ha a folytatásban tud még futamokat nyerni.

Emellett most már ő számít a 21. század legidősebb futamgyőztesének is a maga 39 évével és 182 napjával. Végül pedig jöjjön egy olyan statisztika, amelyet sok másik nagyság, többek között Michael Schumacher sem tudott megugrani. Hamilton ugyanis az első F1-es pilóta, aki a 300. rajtját követően is versenyt tudott nyerni a szériában.

Elképesztő számok tehát egy elképesztő pályafutás mellé, és Hamiltonnak nemcsak idén, de a következő két szezonban is lesz még lehetősége beírni magát a történelemkönyvekbe, hiszen 2025-től a Ferrarinál folytatja majd.