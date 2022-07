Hamilton „hálás”, hogy a sprinten egyáltalán célba tudott érni

A Mercedes versenyzője eleinte már annak is örülhetett, hogy elindulhatott a sprinten, hiszen az időmérős balesete miatt egy új karosszéria köré kellett újjáépíteni az autóját. A csapat szerelői azonban jól dolgoztak, így végül nem volt gond.

A 24 körös viadal során azonban több gondja is volt, az egyik már rögtön az elején, hiszen a rajtot követően két ellenfelével is találkozott, aminek majdnem egy nagyobb baleset lett a vége. Hamilton hálás is volt, hogy folytathatta a küzdelmeket.

„Kissé kipörögtek a kerekek, ezért a körülöttem lévők támadásba lendültek, majd Pierre egyszerűen rám húzott, nekem pedig nem volt hová mennem.” Perezzel eközben a 3-as kanyarnál volt egy közeli találkozása.

„Ugyanaz történt, tehát szerencsém volt. Már azért is hálás vagyok, hogy egyáltalán célba értem és elhoztam egy pontot!” Hamilton ráadásul úgy érezte, az autója sem volt 100 százalékos a Gaslyval történt összeérés után.

„Egyértelműen más volt, mint ma délelőtt, de azért még vezethető. Ennek is örülök tehát.” A mercedeses a sprint legnagyobb részét egyébként Mick Schumacher mögött töltötte, akit csak nagyon nehezen tudott legyűrni, de a másik Haasban Kevin Magnussen már elérhetetlen volt számára.

„A Ferrari-motor egyszerűen túl sok most számunkra. Nem tudom, hogy a légellenállás vagy a motorerő-e a probléma. Nehéz ezt belőni. Nem ez volt viszont a legszórakoztatóbb futam. Nem érződött olyan gyorsnak. Ahogy viszont mondtam, valami nem volt teljesen rendben az autónál.”

„Ennek ellenére hatalmas köszönet a csapatnak, amiért összerakták azt. Elképesztően keményen dolgoztak éjszaka és ma délelőtt is, hogy versenyben maradhassunk. Remélem, a holnapi nap kicsivel jobb lesz.”

