Hamilton: Ha fényesen ragyogok, magam mellé tudom állítani a többieket

Lewis Hamiltont ezúttal arról kérdezték, mit tesz azért, hogy a csapata élvezze a vele töltött időt és munkát. A brit elmondta, a pozitív hozzáállást próbálja „terjeszteni”, és meg is változtatta az egyik munkatársát.

„A munkámnak rengeteg aspektusa van. Nemcsak a vezetésről szól ez az egész, ott van a gyár is. Mindannyiunknak vannak partnerei, akikkel folyamatosan együtt dolgozunk. Ráadásul rengeteg videó és fotó készül, szóval ott van a háttérben a média is, és figyelik, mit csinálsz.”

„Ezenfelül edzek is, hogy fitt legyek, és a családommal is töltök időt. Tehát nem könnyű megtalálni az egyensúlyt. Nyilvánvalóan vannak olyan részei is a munkámnak, amiket nem szeretek, de szerintem ez minden dolgozó embernél így van. Próbálok élvezetet találni mindenben, amit csinálok, akkor is, ha ez sokszor nagyon nehéz.”

„Szerencsés vagyok, hiszen jó, szórakoztató emberekkel vagyok körülvéve, akiket szeretek. A mérnökeim végtelenül komolyak. Ők is britek, valószínűleg ezért nem mutatják ki olyan könnyen az érzelmeiket, mint például az olaszok. Amikor a dobogón vagy, az olaszok mindig megőrülnek!”

„Én személy szerint a kiváló kommunikációra törekszem, és gyakran próbálom megnevettetni a többieket. Próbálunk úgy szórakozni, hogy ez ne fordítsa el a figyelmet a munkáról, és folyamatosan fókuszáltak és elfoglaltak legyünk.”

„Vannak bizonyos karakterek, akikkel együtt dolgozom – néha kifejezetten nehéz „betörni” az új embereket. Például volt egy srác, aki sosem volt kifejezetten optimista. Olyanokat mondott, hogy „nagyon nehéz napunk lesz, és a második helyen végezhetünk”.”

„Megmondtam neki, hogy mindannyian érezzük azt, amit mond, és azt az energiát, amit sugároz. Szóval inkább olyan hozzáállást kell kialakítanunk, hogy „nem, ma meg tudjuk csinálni. Nem tudom, mit tehetünk, de kiválóan fogunk teljesíteni”.”

További híreink: Ismét megműtik Marc Marquez vállát

„Nagyon örülök, hogy sikerült megváltoztatnom. Idén már minden versenyen folyamatosan mosolygott, és ez egyértelműen változtatott a helyzeten.”

„Magamon is észrevettem, hogy ha megérkezem a helyszínre és nem akarok ott lenni, akkor mindenki érzi ezt a negativitást. Tehát próbálok mindig a legjobb önmagam lenni, mert tudom, hogy ha olyan fényesen ragyogok, ahogy csak tudok, akkor magam mellé tudom állítani az embereket.”

„Ha Bonónak (szerk.: Peter Bonnington, Hamilton versenymérnöke) nehéz napja van, akkor elmondom neki, hogy jól fogunk teljesíteni, ő pedig azt mondja, hogy rajta van a dolgon, és velem van. Amikor pedig fordítva van a dolog, Bono mondja nekem, hogy kapjam össze magam. Szerintem ez a valódi csapatmunka.”

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.