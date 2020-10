Hamilton: "Ha esni fog, akkor mindannyiunk életének legnehezebb napja vár ránk"

Bár Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is a keményebb keverékű gumikon jutottak tovább a Q3-ba, hogy taktikai előnyük legyen a holnapi futamon, ami egy megszokott taktika a 2020-as autók közötti tempókülönbséget elnézve, de furcsamód a Q3-at is a közepeseken fejezték be.

Hamilton utolsó körével nyerte meg az edzést, amely egy ritkán látott, két mért kört tartalmazó etapot zárt le, annak érdekében, hogy „két esélye legyen” megfordítani az állást, miután Bottas a szabadedzéseken és a Q3 elejéig előtte volt.

Mindkét Mercedes-pilóta a piros oldalfalú gumikon futotta első köreit a zárószakaszban, amelyeket nehéz felmelegíteni, így nem adtak akkora előnyt a közepesekkel szemben a frissen aszfaltozott, alacsony tapadású pályán, mint általában.

A pole-ból induló Hamilton erről ezt nyilatkozta: „A pálya simasága nagyon komoly nehézség mindannyiunknak és egyre jobban nehezíti a hétvégén vívott csatát Valtterivel. Most egészen az időmérő végéig ő volt a gyorsabb, szóval egészen a végéig nem tudtam, hogy képes leszek-e egy olyan kört futni, amivel versenyre kelhetek vele.”

„Egy tizeddel, fél tizeddel mindig le voltam maradva, de az utolsó döntésem volt az, ami megteremtette a lehetőséget. Mindketten választhattunk, hogy a lágy, vagy a közepes keveréken megyünk, az utóbbira eleve nem sokat szavaznának, mert az a megszokott, hogy a Q3-at a lágyakon csináljuk.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Viszont számomra az, hogy lesz egy plusz köröm, plusz egy esélyem a pole megszerzésére vonzó volt. Úgyhogy úgy döntöttem, megyek plusz egyet és azt hiszem, Valtteri csak egyet ment, de így is remek munkát végzett. Így is nagyon nehéz volt, szerencsére az utolsó szektort jól találtam el.”

A Motorsport.com kérdésére, miszerint mennyire örül annak, hogy a holnapi, esetlegesen az időjárás által is befolyásolt futamon a közepes keverékekről kell indulnia, Hamilton elmondta: „Mindenképpen nagyon trükkös verseny lesz.”

„Főleg a keményebb keverékkel, az körökig nem kezd rendesen működni, szóval az eleje érdekes lesz. Valamennyit veszíteni fogunk Maxhoz és a többiekhez képest a lágyakkal. Nem tudom, mire számítsak, elvileg esni fog, és ha így van, akkor az mindannyiunk életének legnehezebb napja lesz. Eső és szél… Mintha jégen autóznánk.”

