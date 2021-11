Hamilton győzött Katarban Verstappen előtt, Alonso a dobogón!

A tegnapi időmérőhöz képest alaposan átrendeződött a rajtrács eleje a versenybírók által kiosztott büntetések után: Hamilton mellől a második helyről Pierre Gasly, mögüle a harmadikról Fernando Alonso rajtolhatott, Bottast a 6., Verstappent a 7. helyig sorolták hátra, miután figyelmen kívül hagyták a sárga zászlót.

Hamilton a rajtot követően megtartotta a vezetést, a második kanyarban pedig Fernando Alonso feljött a második helyre, megelőzve Pierre Gaslyt. Mindeközben Max Verstappen is remekül startolt, és 3 pozíciót javítva már a 4. helyen volt az első kör végén. Egyáltalán nem sikerült jól Valtteri Bottas rajtja: a finn 5 pozíciót is visszaesett, egészen a 11. helyig.

Verstappen a 4. körben folytatta a felzárkózását, miután a DRS segítségével kikerülte Pierre Gaslyt a célegyenesben, egy körrel később pedig már Fernando Alonso mellett is elment, és feljött Hamilton mögé a 2. helyre.

A különbség azonban nem csökkent Hamilton és Verstappen között: az 4,5-5 másodpercre betonozódott be a 10. körre – amihez az is hozzájárult, hogy a Red Bull szerint Verstappen első szárnyának oldallapja megsérült az egyik rázókövön.

A lágy gumik a 10. körben kezdtek el lassulni az azon rajtolók alatt, ezt kihasználva a 12. körben Norris megelőzte Gaslyt a 4. helyért – miközben mögötte már a 11. helyről rajtoló, de remek felzárkózást bemutató Perez érkezett, akit kicsit messzebbről követett Valtteri Bottas, aki a verseny elején előbb Lance Stroll és Juki Cunoda, majd Carlos Sainz mögé ragadt be.

Verstappen a közepesekkel a 18. körig bírt kint maradni, eddigre a hátránya Lewis Hamiltonhoz képest már 9 másodpercesre nőtt, és mivel Fernando Alonso brutálisan feltartotta a mezőnyt, vissza is jött a második helyre. Alig egy körrel később Hamiltont is kihozták, és kényelmesen vissza is jött Verstappen elé.

A 20. körben kissé váratlanul a Red Bull Perezt is kihozta a 4. helyről, míg az ekkor 6. Bottast a Mercedes egykiállásos stratégiára rakta, és azt kérték tőle, hogy maradjon kint.

Alonso a lágyakon csak a 24. körben jött ki, azonban bámulatos módon vissza tudott jönni Perez elé, akit Sebastian Vettel tartott fel a kiállását követően – ez pedig mind Bottas malmára hajtotta a vizet, aki meg tudta előzni a lágyakon autózó Lando Norrist.

Perez végül a 29. körben előzte meg Alonsót, a különbség ekkor közte és a 3. helyen autózó Valtteri Bottas között 20 másodperc volt – azonban mivel a futam kettő helyett egyre inkább egykiállásossá alakult át, a versenyfutás a 3. helyért még teljesen nyitott volt.

A 34. körben azonban ez a csata el is dőlt: Bottas bal első defektet kapott. A kavicságyból még ki tudott evickélni, de majdnem egy teljes kört meg kellett tennie a sérült első szárnyával a bokszutcáig, és végül egészen a 13. helyig esett vissza.

Verstappen a 42. körben jött ki a második kerékcseréjére, őt Hamilton és Perez a 43. körben követte – Perez pedig vissza is esett ideiglenesen a 7. helyre. Alonso ismét felkerült a 3. helyre azzal, hogy kint maradt, és pontosan tudta, hogy a futam végére még Perez elkaphatja majd, a rádión azt kérte a csapatától, hogy „mondjátok meg Estebannak, védekezzen, mint egy oroszlán”.

Stroll után azonban Perez Ocont is kikerülte – a francia még próbált visszatámadni a középső szektorban, de Perez hamar lerázta magáról az Alpine futamgyőztesét. A mexikói előtt azonban így is óriási feladat állt: 10 kör alatt 15 másodperces hátrányt kell ledolgoznia Alonsóhoz képest, miközben még Lando Norrist is meg kellett előznie.

A sors azonban Perez segítségére sietett: Norris az 50. körben váratlanul kiállt a 4. helyről, miután defektet kapott, a futam végi káosz pedig éppen, hogy csak elindult: előbb George Russell, majd Nicholas Latifi kapott bal első defektet, míg Valtteri Bottasnak fel kellett adnia a versenyt a sérült autója miatt.

Alonsóra rá is szólt az Alpine a defektsorozatok után, hogy maradjon távol a rázókövektől, a spanyol azonban visszakapta az élettől azt, amit Norris kiállásával elvett tőle: Latifi nem tudott visszatérni a bokszutcába, így beintették a virtuális biztonsági autót, befagyasztva 8 másodpercre a különbséget kettejük között.

A VSC alatt a Red Bull még pont ki tudta hozni egy újabb kerékcserére Verstappent, aki így el tudta lopni a leggyorsabb körért járó egy pontot Hamilton elől. Alonso a 2014-es Magyar Nagydíj óta most először állhat dobogóra, Sergio Pereznek pedig meg kellett elégednie a negyedik hellyel.