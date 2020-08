Hamilton simán győzött a Spanyol Nagydíjon, Verstappen választotta szét a két Mercedest!

Barcelonában csapott össze egymással a Forma-1 mezőnye, amely a szezon hatodik versenye volt. A futamot Lewis Hamilton várhatta az élről, mögüle pedig Bottas, Verstappen, Perez, Stroll és Albon következett. Leclerc a 9., Vettel a 11. pozícióból várhatta a lámpák kialvását, Räikkönen pedig szombaton a 14. lett az Alfa Romeóval.

A rajtnál Hamilton meg tudta tartani az első helyet, Bottas viszont egészen a negyedik helyig esett vissza. Verstappen a második, Stroll a harmadik helyre jött fel, a top-10 további sorrendje pedig Perez, Albon, Sainz, Gasly, Leclerc, Norris volt.

Bottas pár kör próbálkozás után aztán meg tudta előzni Strollt, ezzel feljött a harmadik pozícióba, bő két másodpercre Verstappentől. A pályán ekkor Bottas volt a leggyorsabb, aki körönként néhány tizedet hozott Hamiltonon és Verstappenen.

A 10. kör környékén Hamilton valamivel jobban rákapcsolt, és 3 másodpercesre növelte az előnyét, miközben Bottas stabilan 2 másodpercre követte a Red Bull hollandját. A verseny leggyorsabb köre is Hamilton neve mellett volt ekkor.

Albon a hatodik helyről állt ki a bokszba a 18. körben, és a kemény keveréket tette fel. Verstappen hátránya eközben már 5,5 másodperces volt, Bottas pedig továbbra is 2-2,5 másodpercre volt tőle. A Racing Pointok lassan egy kiállásnyi hátrányba kerültek a top-3-hoz képest.

A 20. körben Ocon és Räikkönen csatáját nézhettük meg: a finn keményen védekezett, de nem tudta maga mögött tartani a Renault pilótáját, majd Albon is megelőzte Räikkönent. Verstappen nagyon elkezdett szenvedni a gumikkal, így Bottas már csak 1,5 másodpercre volt tőle, Hamilton pedig 8,5 másodperces előnyt épített ki.

A 22. körben aztán bejött Verstappen a közepes keverékért, és pont a két Racing Point elé jött vissza az 1,9 másodperces bokszkiállásával. Verstappen két lila szektorral kezdett a kiállását követően. A 24. körben bejött a két Mercedes, az állás pedig ugyanaz lett, mint a kiállások előtt: Hamilton, Verstappen, Bottas.

A verseny felénél a két Racing Point, Stroll és Perez csatázott az ötödik pozícióért, míg Ricciardo úgy állt a negyedik helyen, hogy még nem járt kint a bokszban. Sainz a hetedik, a kiállást ekkor még nem teljesítő Ocon a nyolcadik, Albon a kilencedik, Gasly pedig a tizedik helyen állt, majd Albon megelőzte Ocont.

The cars of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 in parc ferme

