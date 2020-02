Hamilton: Gyerekek szenvednek az önző emberek miatt

Lewis Hamilton hatszoros F1-es világbajnokként idén Michael Schumacher legendás rekordjára hajthat, ám a brit az utóbbi időben a közélet egyre több területén bizonyított. Hamilton roppant népszerűségét igyekszik jóra használni, és a közösségi médiában hatást gyakorolni.

Tavaly Hamilton élére állt a Forma-1-ben is egyre erősebb igénynek, hogy a sportág is igyekezzen megfelelni a fenntarthatóság követelményeinek, és azóta is folyamatosan igyekszik pozitív irányba terelni a világ dolgait.

Még több F1 hír: Világhírű zongoraművésszel zongorázott Hamilton (videó)

A brit ezúttal is a közösségi médiát, az Instagramot használta hasonló célokra, és ezúttal több témát is érintett. Megemlítette a közel-keleti háborús helyzetet, különösen Szíriát.

"Minden nap, amikor felkelek, látom a Szíriából érkező híreket. Miért hagyja a világ, hogy szenvedjenek? Ezek a szegény gyerekek és emberek minden nap szenvednek önző emberek és országok miatt, amelyek semmit sem tesznek" - kezdte Hamilton.

"Ez nagyon szomorú. Imádkozom azokért az emberekért" - mondta Hamilton, aki bővebben is beszélt a szíriai konfliktusról, amelyben becslések szerint már legalább 380-585 ezer ember vesztette életét, de hivatalos adat nincs.

A világban jelenleg 12 millió szíriai menekült van, míg a környező országok már 6,7 millió embert fogadtak be. Az ENSZ már korábban kijelentette, hogy a harcoló felek semmibe veszik az emberi jogokat.

A Mercedes és Valtteri Bottas magasra tette a lécet az autóbemutatója előtt. A finn kissé más külsővel tért vissza a téli szünetről. A németek lazára vették a figurát.