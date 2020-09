Hamilton: Gasly győzelme kellemetlen a Red Bullnak

Miután Lewis Hamilton a verseny középső szakaszában 10 másodperces ’stop-and-go’ büntetést kapott, a győzelemért folytatott küzdelem teljesen nyílttá vált. Végül az új rajtot remekül elkapó Pierre Gasly volt az, aki élni tudott a lehetőséggel.

Az újdonsült futamgyőztes tavaly augusztusban mélypontra került, miután gyenge teljesítménye miatt a Red Bull az AlphaTauri elődjébe, a Toro Rosso-ba „száműzte” őt. Gasly azonban visszavágott, és 2020-as teljesítménye már az Olasz Nagydíj előtt is figyelemre méltó volt.

Hamilton, aki gyakran Call of Duty-zik Gaslyval az online térben, úgy érzi, a Red Bull hibázott Gasly elküldésével.

„Minden dicséretet megérdemel.” – kezdte a brit világbajnok. „Elmondhatom, hogy elég sok időt töltünk együtt, amikor online játékokon játszunk.”

Race Winner Pierre Gasly, AlphaTauri celebrates in Parc Ferme Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Remek érzés látni a fejlődését. A Red Bull szerintem igazságtalanul tette ki, nem kapta meg a szükséges időt. Most a B-csapat versenyzőjeként az A-csapat előtt végzett. Bizonyára most nagyon boldog, amit teljes mértékben meg is érdemel. Rászolgált arra, hogy visszakapja a helyét az első csapatnál.”

„Nagyszerű eredmény ez a csapatuknak. A dobogón pedig csupa fiatal versenyzőt láthattunk. Nekem nem volt túl jó napom, de így is élveztem.

Hamilton az újságírókkal folytatott Zoom híváson tovább méltatta Gaslyt.

„Először is, Pierre nagyszerű srác. Szerintem nagyon tehetséges.”

„Szerintem a Red Bull igazságtalanul tette ki a csapatból. Egy versenyző számára ez szörnyű érzés, meg tudom érteni őt.”

„Ezután egy olyan autóban kellett bizonyítania, amelyik nem tartozik a leggyorsabbak közé. Újra fel kellett építenie magát. Idén már többször is bizonyította, hogy nagyszerű teljesítményre képes, majd jött a mostani győzelme…nem egyszerű ezt véghezvinni.”

„Lenyűgözött a teljesítménye. Remek munkát végzett, megérdemli a sikert. Remélem lehetőséget kap arra, hogy előrébb jusson.”

„Ott van az is, hogy legyőzte a csapatot, amelyik megvált tőle. Ez bizonyosan fáj nekik.”

A Red Bull első csapatának nem volt oka az ünneplésre a verseny után. Max Verstappen technikai hiba miatt kiállni kényszerült, a Gasly helyét tavaly átvevő Alexander Albon pedig mindössze a 15. helyen végzett.

A Red Bull egyelőre nem nyilatkozott az esetleges cseréről. A csapat kötelékében lévő versenyzők szerződése lehetővé teszi, hogy szükség esetén a Red Bull és az AlphaTauri pilótái helyet cseréljenek egymással.

