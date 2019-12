Hamilton fölényét is ellensúlyozta az F1-es dokusorozat?

A 2019-es világbajnokság helyszíni nézettségén sem segített a Mercedes év eleji brutális fölénye, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas versengéséből eleinte kimaradtak a többiek. Azonban a szezon felétől megélénkült a verseny az élmezőnyben is, ennek is tudható be, hogy végül a 21 futam összesen több mint négymillió jegyvásárlót hozott össze.

Az Auto Motor und Sport ugyanakkor nemcsak a verseny felélénkülésére vezeti vissza az 1,75 százalékos növekedést, hanem megemlíti a Forma-1-ről a Netflixen futó dokumentumsorozatát is. A Drive to survive című sorozatban ugyanis szokatlanul nyíltan tekinthetünk be a sportág színfalai mögé.

A lap internetes oldalának fejtegetése szerint a sorozat eddig telitalálat, legalábbis abból a szempontból, hogy éppen a fiatalabb generációt vonzza, és különösen a hölgyek figyelmét kelti fel, ezzel terelve figyelmüket a sportág felé is. A lap szerint végül az érdeklődés még ellensúlyozni tudta azt is, hogy Hamilton nagyon simán, és viszonylag korán szerezte meg a világbajnoki címet.

A lap ugyanakkor kicsit beleszáll magába a statisztikába is, megkérdőjelezve például a kínai futam nézőszámát, amely kapcsán ugyan 10,3 százalékos növekedésről számoltak be, függetlenül attól, hogy több, korábban használt lelátót is lezártak idén. A jövővel kapcsolatban ugyanakkor nem kell aggódni a lap szerint, ugyanis az újonnan érkező pályák közül a zandvoortira már el is kelt a futamra szánt mind a 110 ezer jegy.

Ráadásul jövőre ünnepli a Forma-1 fennállása 70. évfordulóját, és ebből az okból nagy ünnepségre lehet számítani, nagyobbra, mint idén az ezrediken Kínában, amely a lap szerint nem volt alkalmas az ünneplésre.

