Hamilton fizetése mindenképpen magas marad?

A Forma-1-ben az igazi top-pilóták szinte mindig nagyon jól meg voltak fizetve, már a kezdetektől. Ezek egy átlagember számára felfoghatatlanul nagy összegek. A versenyzők már napi szinten is igen komoly pénzeket tesznek zsebre.

Lewis Hamilton az abszolút top-kategóriába tartozik, és évek óta övé a legnagyobb fizetés. Ebben nincs nagy meglepetés, mivel 2014 óta egyetlen egy alkalommal nem nyerte meg a címet, amikor a csapattársa, Nico Rosberg ért fel a csúcsra.

A Liberty Media folyamatosan igyekszik csökkenteni a költségeket, és ennek jelentette az alapját a nagy 2021-es átalakulás, amit a koronavírus miatt 2022-re csúsztattak. A költségvetési sapka és számtalan más korlátozás azonban így is érvénybe lép a következő évtől.

Egy ideje az is téma a paddockban, hogy a pilóták fizetésében is meghatározzanak egy felső limitet, ami nyilvánvalóan a legjobban kereső versenyzőket érintené, mivel hatalmasak a szakadékok, nemcsak az autók teljesítményében.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Bernie Ecclestone például úgy fogalmazott, hogy vége az arany korszaknak, és már senki sem fog olyan hatalmas összegeket kapni, mint korábban. Hamilton évi 30-40 millió dollárt kaphat a Mercedesnél, de egyelőre nem írta alá az új szerződését. Jelen helyzetben azonban egyik gyártó sem engedhetné meg magának azt, hogy egy ekkora összeget fizessen ki.

„Akkor valaki más fizet majd. A Petronasnak csak egy kicsit kellene kevesebbet utalnia a csapatnak, és megenne a különbség Hamilton szempontjából.” - mondta Marko a német Auto Motor und Sportnak.

A lehetséges opciók között szerepel az is, hogy a csapatok nagyobb szponzorai állják a pilóták fizetését, vagy annak egy részét. Ez szintén egy járható út lenne, és Marko szerint elengedhetetlen, hogy ezen a területen is változtassanak.

Az osztrák hangsúlyozta, a versenyzők fizetésében is be kell húzni a féket, független attól, hogy a csapatok sok pénzt takarítanak meg az új szabályokkal, a pilóták még mindig sokat keresnek. „A lehető leghamarabb tennünk kell valamit. Természetesen a jelenlegi szerződéseket továbbra is teljesítenünk kell.”

