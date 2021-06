Hamilton fizetéscsökkentéssel is hosszabbít 2022-re – sajtóhír

A 2021-es szezon kezdete előtt csak meglepően későn, februárban jelentette be a Mercedes, hogy sikerült megegyezniük a folytatásról Lewis Hamiltonnal. Toto Wolff tervei szerint a két bahreini verseny közben tárgyaltak volna a hétszeres világbajnok új megállapodásáról, azonban Hamilton elkapta a koronavírust.

A szezon alig pár héttel a karácsonyi szünet előtt ért véget tavaly, ami után pedig Toto Wolff kapta el a vírust, így január második felére tolódott a tárgyalása Hamiltonnal, ennyi idő alatt pedig nem is tudtak megegyezni egy hosszútávú megállapodásról.

A 2021-es szezon előtt Wolff, és Hamilton is kijelentette, hogy ezúttal nem akarják ennyire elhúzni a hosszabbítással kapcsolatos tárgyalásaikat. Persze a kérdés felmerült, hogy Hamilton egyáltalán akar-e jövőre is versenyezni, de a hétszeres világbajnok hamar kijelentette, hogy nagyon élvezi a csatát a Red Bullal, és maradni akar az F1-ben.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint Toto Wolff június 15-ét tűzte ki határidőnek az új szerződésükkel kapcsolatban, amely a háttérben már meg is született: olasz kollégáink szerint 1+1 rendszerben ismét csak egy évvel hosszabbít Hamilton, egy opcionális évvel, amelyet bármelyik fél aktiválhatna.

Hamilton az új szerződésében a jelenlegi, 30 millió dollárra becsült fizetésénél kevesebbet keresne, ugyanakkor ezt a teljesítménybónuszának átalakításával kompenzálnák: egy újabb világbajnoki cím esetében a korábbinál kétszer nagyobb bónusz ütné a markát.

Hasonló fejleményekről számolt be egyébként az elismert újságíró, Joe Saward is, aki megjegyezte, hogy a Brit Nagydíjon jelentheti be a 2022-es pilótafelállását a Mercedes.