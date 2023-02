Hamilton figyelmeztette riválisait: most még éhesebb vagyok

Hamilton idén a 17. szezonját fogja megkezdeni a királykategóriában, a Mercedes színeiben pedig ez lesz a 11. Tavaly talán már többen leírták őt, hiszen miközben a csapata nem épített számára versenyképes autót, néha úgy tűnt, ő is híján van a motivációnak.

Most azonban ismét biztosított mindenkit, hogy rajta nem fog múlni az újabb siker, hiszen most még „éhesebb”, mint korábban. „Emlékszem, mennyire izgatott voltam, amikor láttam az első gokartomat becsomagolva a nappaliban.”

„Még nem szabadott volna látnom, ezért úgy kellett tennem, mint aki meglepődik, amikor a szüleim szóltak, hogy kinyithatom. Igazából háttal sétáltam be, és úgy tettem, mintha nem is lenne ott” – írta a közösségi oldalán Hamilton.

„Már a legelső alkalommal, amikor vezethettem, rögtön egynek éreztem magam vele. Tudtam, hogy erre születtem. Tudtam, hogy erős vagyok. Erősebb és éhesebb voltam, mint a többi gyerek. Az az éhség már az első naptól kezdve megvolt és még ma is megvan. Már akkor is éhes voltam, de most még éhesebb vagyok” – utalt a siker iránti vágyára a brit pilóta.

Hogy képes lesz-e ezt bizonyítani, az vélhetően nagyban múlik majd azon is, hogy a Mercedesnek mennyit sikerült javítania az előző, félresikerült autójához képest.

Hamilton emellett azt is elárulta nemrég, hogy honnan jött számára a híres 44-es rajtszám, amelyet még a bajnoki sikerei után sem volt hajlandó lecserélni.