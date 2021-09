Hamilton felkészült arra, hogy ki fogják fütyülni Zandvoortban: a brit szurkolók nem csinálnak ilyet

Miután a 2021-es Brit Nagydíj első körében Lewis Hamilton falba rakta a világbajnoki riválisát, Max Verstappent, majd még a büntetése ellenére is megnyerte a futamot, nem fogadták szívélyesen a Hungaroringen a holland szurkolók.

Az F1 pedig aggódik is, hogy mi lesz a magyarországi jelenetek után Zandvoortban, Verstappen hazai versenyén: a pálya sportigazgatója, Jan Lammers úgy fogalmazott holland munkatársainknak, hogy reméli, nem fogja a Hamiltonra irányzott fújolás „bemocskolni” a versenyüket, míg Verstappen kevésbé békítő hangnemmel azt mondta, ő nem tud mindenkit megkérni arra, hogy ne viselkedjenek így.

Hamilton a csütörtöki sajtótájékoztatóján elismerte, hogy „természetesen számít” arra, hogy mi fogja fogadni Zandvoortban, és hozzátette, hogy megpróbál ebből is inspirálódni a hétvége folyamán.

„Sosem voltam olyasvalaki, aki elmegy egy ilyen eseményre azért, hogy fújolhasson, de megértem ezt” – mondta a Mercedes versenyzője. „Ez van a focimeccseken is, a szurkolók szenvedélye, vagy esetenként azt az ellenszenvet, amelyet az ellenfelükkel szemben tanúsítanak, de ezt is tiszteletben tartom.”

„Mindig is imádtam Hollandiába jönni, Amszterdam az egyik legnagyszerűbb város, és tudom, hogy itt is van egy más Hamilton-szurkoló, amit nagyon nagyra értékelek. Valószínűleg ők jelentik a kisebbséget a lelátókon, és csodálom őket, amiért ők is képesek elviselni a fújolást.”

„A sport azonban ilyen, és csak próbálom ezt az energiát is motivációvá fordítani.”

Arra a kérdésre, hogy ő megkérné-e a saját szurkolóit arra, hogy ne fütyüljenek ki másokat, Hamilton kijelentette, hogy „szerencsére a brit szurkolók nem tesznek ilyet”.

„A brit szurkolók fantasztikusak, ők csak azért vannak kint a hétvégén, hogy jól érezzék magukat. Nem emlékszek arra, hogy az én karrierem alatt bárkit is kifütyültek volna, de ettől függetlenül még nem értek egyet ezzel a jelenséggel úgy általánosságban.”

„Mindenki azért van itt, hogy a lehető legjobb munkát végezze, mindenki a lehető legjobb próbál lenni. Ugyanakkor, mint mondtam, ez is a sport része, ezért is találkozunk ezzel a jelenséggel.”