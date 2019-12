Hamilton felgyorsítaná a változásokat az F1-ben

Lewis Hamilton hatszoros forma-1-es világbajnokként már régebben elkezdett kikacsintani a sportágon túlra, és ez nem csak kereskedelmi célokat jelent. A brit nagyon szívén visel bizonyos témákat, ilyen a fenntarthatóság kérdése.

A Mercedes brit autóversenyzőjének saját márkája van, és egy sor másik márkával pedig együttműködik, emellett pedig közéleti kérdésekben is hallatja a hangját. Ilyen a környezetvédelem ügye is, amely kapcsán idén többször is felszólalt, nemcsak a versenyhétvégéken, hanem akár a közösségi médiában is, szívén viselve az ügyet.

A téma fontosságát pedig már a sportág vezetői is felismerték, és már léptek is az ügyben, a Forma-1 2030-ra szeretne szénsemlegessé válni. Hamilton szerint ez a téma nagyon hosszú ideig lesz meghatározó a Földön. "Az hiszem, hogy legalább a következő 50 évben ugyanezeket a kérdéseket fogják feltenni" - emelte ki a téma fontosságát a környezettudatos Hamilton.

"A világ lassú, legalábbis lassan változik. Nem látom, hogy ebben a kérdésben hamar drasztikus változás állhatna be. Még itt az F1-ben is 10 éves távlatról beszélnek, nem értem pontosan, hogy miért nem lehet változtatni gyorsabban" - jelentette ki a brit.

"Pedig az ilyen nagy szervezetek számára ez még kevésbé nagy feladat, megvan a pénzük és a hatalmuk, csak hát nem ez az elsődleges cél. És addig, amíg a kormányok számára nem ez lesz az elsődleges, lassan is fognak zajlani a dolgok" - vélekedett a témában Hamilton.