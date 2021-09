Hamilton felfedte, hogy a visszavonulás gondolata „hullámokban jön” nála

A történelmi 100. nagydíjgyőzelme után viszont arról is szót ejtett, hogy többször is kacérkodott már azzal, hogy szögre akasztja a bukósisakot, és ez a gondolat nála „hullámokban érkezik meg”.

Ez a szezon jó ideje a legnagyobb kihívást jelenti számára, mivel Max Verstappen és a Red Bull rendesen megizzasztja őt a nyolcadik bajnoki sikeréért. A Sky Italia meg is kérdezte tőle, hogy érezte-e valaha a késztetést arra, hogy búcsút intsen a sportágnak, ahol mindent megnyert már.

„Ez a gondolat gyakran felmerül nálam. Hullámokban érkezik. Mindenképpen volt jó néhány alkalom az utóbbi négy-öt évben, amikor elgondolkoztam azon, hogy továbbra is fel akarom-e áldozni az időmet a magánéletem rovására.”

„Sok más dolgot szeretnék még csinálni. Normális dolgokat, de közben meg azon tűnődöm, hogy annyira szerencsés vagyok, mert ez lehet a munkám. Ha a nagyobb képet nézzük, akkor ez csak egy szelete az életednek. A visszavonulás után is lesz még időm. Szóval igyekszem megtalálni a megfelelő egyensúlyt.”

„Ha még mindig éhes vagyok, ha még mindig úgy tudok edzeni, mint gyerekkoromban, és olyan jó eredményeket is tudok elérni, akkor miért ne folytatnám. Ha azonban már lassulok, és nincs kedvem beletenni a munkát, nem vagyok kellően elkötelezett, akkor eljött az idő a váltásra” – magyarázta a címvédő.

Azt persze jól tudjuk, hogy Hamiltont mennyire feltüzeli az, ha a fiatalabb generáció ellen is megmutathatja, hogy még mindig ő az úr a háznál, és ezt most folyamatosan meg is teheti, hiszen a bajnoki ellenfele is egy fiatal pilóta, miközben a mezőnyben egyre többen törnek előre az új generáció tagjai közül.

Elég csak megnézni a mostani Orosz Nagydíjat, ahol Lando Norris majdnem élete első sikerét aratta, de ott volt Carlos Sainz is a dobogón, George Russell jövőre csatlakozik a Mercedeshez, Charles Leclerc is szeretne már beleszólni a bajnoki cím sorsába, de lehetne még sorolni néhány nevet.

Amíg tehát megvan számára a kihívás, Hamilton vélhetően maradni fog, de a következő „visszavonulási hullám” érkezését nagyban befolyásolhatja nála az is, hogy miként alakul az idei szezon.

