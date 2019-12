Hamilton februárig „eltűnik”, majd jöhet a nagy 2020-as F1-es szezon

Lewis Hamilton és a Mercedes egy újabb nagyon sikeres évet zárt a Forma-1-ben. Niki Lauda halála miatt a csapat nem tud felhőtlenül örülni a sikernek, de tény, a németek 2014 óta legyőzhetetlenek a kategóriában.

Hamilton remekül zárta a 2019-es idényt Abu Dhabiban, mivel megnyerte az időmérőt, majd vasárnap a futamot is. Lewis természetesen rendkívül boldog emiatt, ugyanakkor tudja, hogy valószínűleg jövőre nehezebb dolga lesz.

„Természetesen elégedett vagyok. Sőt, tele vagyok energiával és kész vagyok folytatni. A szezon utolsó versenye csodálatos volt, és a csapatunk hihetetlenül jól teljesített. Valtteri is nagyon jól dolgozott. Hálás vagyok minden alkalmazottunknak az elkötelezett munkáért, és odaadásért. Ez lehetővé tette azt, hogy egyre inkább kitoljuk a határokat, és új magasságokba kerüljünk.”

„Különösen hálás vagyok azoknak, akik támogattak a televíziókészülékeken keresztül, valamint azoknak, akik a szezon során itt voltak velünk a lelátókon. Nagyon nagyra értelem ezt.” - folytatta Hamilton, aki jövőre már hétszeres világbajnok lehet.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position and 2019 World Champion, celebrates with his team

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images