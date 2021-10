Hamilton: Ezen a pályán jókat tudunk csatázni

Lewis Hamilton a továbbiakban is kiélezett küzdelemre számít Max Verstappennel szemben. Bár a világbajnokságot jelenleg a Red Bull versenyzője vezeti, az elmúlt hetek formája alapján a Mercedes némileg erősebbnek tűnik.

„Próbáljuk minél jobban megérteni az autót, ami az előző futamon valóban nagyon jól teljesített. Valtteri jó munkájának köszönhetően sikerült a lehető legtöbb pontot szereznünk” – utalt Hamilton Bottas törökországi futamgyőzelmére.

„Az előttünk álló versenyeken nagyon szoros küzdelemre számítok. Nem hoztunk újításokat az autóra, apró módosításokkal igyekszünk a legtöbbet kihozni a már meglévő csomagból” – idézi a Sky Sports a britet.

„Minden bizonnyal lesznek pillanatok, ahol kicsivel mi leszünk előrébb, míg más helyeken ők. Nem akarom előre leírni Mexikót, de a Red Bull hagyományosan nagyon erős ott. Egyszerre csak egy versenyre koncentrálunk.”

A soron következő austini pálya kedves helyszín Hamilton számára, ugyanis 5 győzelme mellett két alkalommal is itt szerezte meg a világbajnoki címet az elmúlt években. A mezőny 2019 után tér vissza a Circuit of The Americas-ra.

„Jó érzés újra itt lenni. A szurkolók remek fogadtatásban részesítettek minket, jó lesz újra látni őket.”

„A múltban remek párharcokat vívtunk itt a pályán. Ez az egyik olyan helyszín, ahol közelről is tudod követni a másikat, így bizakodó vagyok” – mondta Hamilton.

