Hamilton: „Ez volt az egyik legkeményebb versenyünk, de én is csak ember vagyok”

Könnyen lehet, hogy egy ideig az idei volt az utolsó Német Nagydíj, melynek nincs szerződése a következő évre, de az biztos, hogy még nagyon sokáig emlékezni fogunk erre a futamra, amit Max Verstappen nyert meg a Red Bullal Sebastian Vettel és Daniil Kvjat előtt. Egy több mint őrült és kaotikus verseny volt ez az esőben.

Még több F1 hír: Wolff: Hamilton nem volt egészséges…

Lewis Hamilton az élről várhatta a rajtot a szombati időmérős sikere után, miután a két Ferrarinak technikai gondja akadt. A brit címvédő azonban hosszú ideje nem érezte magát ilyen kényelmetlenül, mint ma, mivel több hibát is vétett, aminek a végén a 11. helyen intették le. Sőt, büntetést is kapott a szabálytalan bokszbehajtás miatt, de a biztonsági autós fázis miatt is vizsgálat alá helyezték, ám később azon vádak alól tisztázták.

„Ez egy nagyon kemény verseny volt, az elmúlt évekről talán a legkeményebb... Nem is emlékszem arra, hogy mikor éreztem magam hasonlóan legutóbb. Ez nem volt egy könnyű hétvége, de amikor vezettem a versenyt, akkor jól éreztem magam, csak egyszerűen maga a hétvége nem úgy ért véget, mint szerettük volna. Ez ma inkább mentálisan értendő. Hibáztam, mivel én is csak ember vagyok. Nem igazán tudok róla többet mondani, minthogy hibáztam. A hibák pedig megtörténnek, és azokból tanulnunk kell, de nem szabad túl sokat foglalkoznunk velük.”

„A fordulópontot az jelentette, amikor felmentek a slick gumik, de a pálya még vizes volt. Nehéz volt! Voltak, akik hasonlóan döntöttek, míg én eleinte más gumikkal voltam odakint. Addig akartam folytatni velük a körözgetést, ameddig az csak lehetséges volt. Tovább és tovább akartam húzni, mert közben több eső jött. Ilyenkor nagyon nehéz jó döntést hozni odakint, mert minden gyorsan megváltozhat. Egyik pillanatról a másikra más helyzetben találod magad. Egy rossz bokszkiállás és annyi. Megvártuk, hogy mi a helyzet, majd jöttek a kellemetlen pillanatok. Ez talán akkor volt, amikor Leclerc elhagyta a pályát és kiesett. Akkor csak egyre több eső kezdett esni. Szóval az időzítés nem volt meg.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 crashes into the wall Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„A 14-es kijáratánál nem volt tapadás. Olyan volt mintha jégre mentem volna. Semmit nem éreztem ott. Ha ott kavicságy lett volna, akkor valószínűleg nem csúszom olyan messzire, és visszajöttem volna. De ez elég rossz tervezés a pálya szempontjából, mert ott azon a ponton ez nem működik.”

„A mai egy kemény szellemi kihívás is volt, de ez az egész hétvégére jellemző volt. Szellemileg nagyobb kihívást jelentett számomra ez a nagydíj, mint máskor. De ez egy ilyen hétvége volt, és mint mondtam, a dolgok ott fordultak rosszra, amikor átváltottunk a slick gumikra. Senkit sem akarok hibáztatni, ez csak egy olyan hétvége volt, ami nem sikerült.”

„A csapatot és a nézőket jobban sajnálom magamnál, mert nagyon sokat készültek erre a hétvégére. És itt volt ez a fantasztikus jubileum is. Nagyszerű dolgokkal készültünk, plusz itt volt az új fejlesztési csomagunk is. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, és még pontszerzők sem lettünk. Szerettem volna hozzájárulni ehhez, de nem sikerült. Remélem, hogy a nagy nyári szünet előtt még ezen javíthatunk.”

„Nem igazán emlékszem arra, hogy miként hibáztam abban a bizonyos kanyarban. Nagy kihívás volt odakint vezetni, és minden egy pillanat alatt történt meg. Talán már előtte is hibáztam, és úgy érkeztem meg, ami nem volt túl jó. Ilyenkor mindig abban reménykedsz, hogy megúszod, de sosem gondoltam arra, hogy ez megtörténik. Nem ez jár a fejemben. Csak az járt a fejemben, hogy ott legyek az élen. ”

„Most ez így sikerült, amit sajnálok, mert nyerhettünk volna. Ez egy igen más hétvége is lehetett volna. Emberek vagyunk, tévedünk, és ez normális. A srácok holnap már a gyárban lesznek, és a hétvége előtt lesz egy csoportos konferenciahívásunk is. Csak a pozitív dolgokra kell koncentrálni, és arra, hogy a következő hétvégén sokkal jobbak legyünk. Magunk mögött kell hagyni a negatív gondolatokat, mert azok semmit sem érnek. Ez csak egy verseny volt, de már jön a következő.”

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.