Hamilton: Ez a legnagyobb kihívás, amivel egy sportoló szembekerülhet!

Lewis Hamilton a hibrid-éra kezdete, vagyis 2014 óta csak egyszer talált legyőzőre a Forma-1-ben – 2016-ban az akkori csapattársa, Nico Rosberg tudta legyőzni a britet, ezen kívül viszont mind a hat világbajnoki címet ő szerezte meg – természetesen ebben kulcsfontosságú szereplő volt a Mercedes remek autója is.

Hamilton tehát már hétszeres világbajnoknak mondhatja magát, ha pedig idén is ő végezne az egyéni pontverseny élén, akkor a VB-címekre vonatkozó statisztikában is megelőzné a német legendát, Michael Schumachert.

Amikor a bahreini tesztek sajtótájékoztatóján arról kérdezték Hamiltont, hogy mennyire nehéz motiváltnak maradnia, azt válaszolta, hogy ez óriási kihívást jelent.

„Szerintem a legnagyobb kihívás, amivel egy sportoló szembekerülhet, az az, hogy minden évben visszatérj és kiegyensúlyozottan teljesíts. De a cél természetesen mindig az, hogy fejlődj, és hogy ne veszítsd el az előnyödet azokon a területeken, amelyeken erős vagy.”

„Emellett a gyengeségeiden is dolgoznod kell, miközben az erősségeidről sem feledkezhetsz meg, ez pedig egyértelműen egy kemény feladat. Voltak olyan idők, amikor egyes területeken fejlődtem, míg másokban visszaestem. És nemcsak saját magamra kell koncentrálnom, hanem a mérnökökkel is jól kell együttműködnöm.”

„A mérnökök is kihívások elé állítanak engem, ahogy én is őket, próbálunk minél jobb munkamódszereket találni, és az energiaszintre, az edzésre és a mentális egészségre is figyelni kell. Ezek mind kulcsfontosságú elemek ahhoz, hogy a csúcsteljesítményedet tudd hozni” – mondta Hamilton.

