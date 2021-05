Hamilton: esélyünk sincs a győzelemre

Lewis Hamilton időmérője Monacóban messze nem úgy sikerült, ahogyan arra számíthattunk: a hétszeres világbajnok csak a 7. helyen végzett, és 7 tizedre volt Leclerc pole-pozíciót érő körétől – igaz, a monacói balesete miatt nem is tudott javítani a második mért körén.

A brit pilóta tempója azonban a Q1-ben és a Q2-ben is elmaradt Valtteri Bottasétól, aki a saját bevallása szerint képes lett volna arra, hogy megszerezze a pole-pozíciót az utolsó mért körén.

Hamilton úgy gondolja, hogy a csütörtöki szabadedzések után végzett változtatásaik nála egyáltalán nem működtek, és azt is elmondta, hogy szerinte a rossz rajtpozíciója miatt esélye sem lesz a győzelemre.

„Csütörtökön még nem volt annyira rossz az autó” – értékelt Hamilton a Sky Sports-nak „Végeztünk egy pár változtatást rajta, és mára szörnyű lett. Vissza kell mennünk a tervező asztalhoz. Egyáltalán nem volt tapadás alattam, amitől csak görcsös lett a vezetésem. Legalább Valtteri ki tudott hozni valamit az autóból, de ma elég súlyos problémáink voltak.”

„Monacóban szinte lehetetlen előzni, legalábbis ott, ahol mi vagyunk most, ahol mindenki ugyanabban a tempóban autózik. A mai nap után esélyünk se lesz a győzelemre, a minimum az lesz, hogy megpróbáljuk megtartani a 7. helyet, és majd meglátjuk, hogyan tudunk előrelépni.”

Hamilton a Ziggónak azt is elárulta, hogy az időmérő végén a piros zászló az ő körét nem befolyásolta, mert már amúgy is hibázott az első két szektorban, valamint azt is hozzátette, hogy szó sincs arról, hogy az autót direkt a versenyre állították volna be.

„Ez az időmérő katasztrofális volt, a kör végén amúgy is a bokszba jöttem volna.”

„Nem hiszem, hogy bárki is futott volna hosszú etapokat, mert úgysem számítanak. Nem is áll annyi adat a rendelkezésünkre, mert mint mondtam, a szombat számít igazán. Vonatozás lesz, ott kell kihasználni a lehetőségeinket. Remélem, hogy esni fog vasárnap, de erre sincs sok esély.”

„Nem a legizgalmasabb verseny lesz a holnapi, de megpróbálok azért előrébb végezni.”