Hamilton és Wolff úgy tartják a kapcsolatot, mint két barát

A Sky Sports még a szezon elhalasztása előtt ült le a Mercedes sikerkovácsaival, és őszintén beszéltek a kettejük közötti kapcsolatról. Hamilton elárulta, hogy mint két teljesen átlagos ember, üzenetküldő alkalmazásokon.

Lewis Hamilton szerint ez az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatban maradjanak egy versenyhétvégén a sűrűn pakolt média kötelezettségek között. Lewis azt is elárulta, hogy a nehezebb versenyhétvégék után is szokott pár WhatsApp üzenetet küldeni Wolffnak.

„Nem igazán kommunikálok jól telefonon keresztül, szerintem személyesen sokkal jobban megy” – ismerte el Hamilton. „A versenyhétvégéken is üzenünk egymásnak, ha nem látjuk egymást napközben, mert Toto mindig a médiával, vagy akármivel van elfoglalva.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Amikor visszatér a hotelbe, néha megosztjuk egymással az ötleteinket, gyakran vasárnap éjjel, mert az elkövetkező pár nap igazán fájdalmas lehet, úgy, mint áh, nem tudtam aludni előző éjjel, és Toto szintén ez, már 3 óta fent vagyok.”

Martin Brundle vezette az interjút, és rákérdezett, hogy Toto hogyan érezte magát a téli szünet alatt, amikor Hamilton hetekig nem válaszolt neki, azonban Wolff elárulta, hogy egyáltalán nem neheztel 10 hónap együttélés, együtt versenyzés után.

„Gyakorlatilag ugyanolyan a viselkedésünk. Amikor karácsony előtt leállunk, olyankor mindenkinek szüksége van a kis személyes terére. Ritkán még akkor is írunk egymásnak WhatsAppon, amikor van valami hirtelen ötletünk.”

„Amikor újra összejövünk február elején, minden probléma nélkül készülünk a szezonra” – mondta Toto Wolff.

Hamilton és Wolff szerződése is lejár 2020 végén, azonban egyikük sem sieti el a döntést, és megerősítették, hogy a télen nem is foglalkoztak ezzel. Wolff elmondta, hogy a Mercedes a mezőny legjobb pilótáját szeretné alkalmazni, és Hamilton is a legjobb autót szeretné vezetni, ezért egyértelmű, mi lesz a történet vége.

