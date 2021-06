Hamilton és Verstappen a ringben is megnézné egymás ellen Wolffot és Hornert

Az utóbbi hetek a Forma-1-ben többek között a Mercedes és a Red Bull üzengetéséről szóltak. A Mercedes részéről Toto Wolff volt a leghangosabb, míg a Red Bullnál a csapatfőnök Christian Horneren kívül a tanácsadó Helmut Marko is „kitett magáért”.

Nemrégiben Wolff „szélkakasnak” nevezte Hornert, mire a Red Bull csapatfőnöke azt válaszolta, hogy Wolffnak inkább a saját dolgaira kellene koncentrálnia, ennek kapcsán pedig Hamilton és Verstappen a kvalifikáció után kezdett el viccelődni.

Hamilton vetette fel azt az ötletet, hogy a ringben kellene „összecsapnia” a két csapatfőnöknek, mire Verstappen így válaszolt:

„Igen, viszont szerintem a súlycsoport problémás lehet. Akárcsak a magasság, mert nagy a különbség köztük” – mondta a holland, mire Hamilton így felelt: „A súlyuk ugyanakkora, csak a magasságuk eltérő!”

Verstappen így folytatta: „Persze én is pártolom az ötletet, még a Forma-1-es büntetések helyett is. Nagyszerű lenne. Ez a Forma-1, itt nagy a tét, mindenki nyerni akar és mindenki versenyképes. Szóval szerintem ez egy természetes dolog. És azt gondolom, az embereknek is jó, hogy ilyesmit olvashatnak, mert van egy kis tűz mögötte.”

Hamilton végül komolyra fordította a sort, és azt mondta, két kiváló csapatfőnökről van szó, akik jelentős mértékben hozzájárultak a csapatuk sikerességéhez.

„Szerintem a két legjobb csapatvezetőt kaptuk meg Maxszal. Mindketten jelentős mértékben hozzájárultak a csapatuk sikereihez, nagyszerű vezetőkről van szó. És ez a csata fej-fej mellett fog zajlani. Mi szeretünk a pályán válaszolni, leszegett fejjel dolgozunk” – mondta a hétszeres világbajnok.

