Hamilton és Schumacher eredményei 6 és 7 F1-es világbajnoki cím után

A nagy rekord megdöntésére még minimum két évet várnia kellene Lewis Hamiltonnak, hiszen jövőre „csak” beérné Michael Schumachert, bár a többség erre sem számított, hogy valaha bárki is képes lesz erre. Hamiltonnak megvan ehhez a képessége, jól igazolt, remek technika és csapat dolgozik körülötte, valamint mindemellett a riválisok is segítenek neki, hiszen a Ferrari 2017-ben és 2018-ban is elég erősnek tűnt ahhoz, hogy legyőzzék a Mercedest, de nem tették.

Az idei év is a Mercedes és Hamilton címét hozta, amit a brit az Amerikai Nagydíjon biztosított be a tömött lelátók előtt. Ez egy nagyon különleges futam lehetett számára, hiszen a helyszínen ott volt a családja és a barátok is, akik nagyon szorítottak azért, hogy matematikailag is bebiztosítsa azt, ami már a nyári szünet előtt egyértelmű volt.

Ha már matematika, akkor nézzük meg, hogy Schumacher és Hamilton hogyan áll egymáshoz képest 7, valamint 7 világbajnoki címet követően. Ezek a számok már önmagukban is hatalmasak, és ha azokat összeadjuk, akkor sokkoló adatokat kapunk. Adott esetben még érdekesebb lehet ez az összehasonlítás, ha már Hamilton is hétszeres világbajnok lesz, amire minden esélye megvan, hiszen a Mercedes nagyon versenyképes és jövőre keveset változnak a szabályok, így az alap rendkívül stabil alatta, és nyilvánvalóan a W11 is végig az élmezőnyben lesz.