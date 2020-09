Hamilton és Leclerc is helyet kapott az 50 legnagyobb marketingértékkel bíró sportoló között

A lista, amelyet a Nielsen adatszolgáltató cég segítségével készítettek el, egy sportoló eladhatóságát vizsgálja meg „hatalmas mennyiségű adatból merítve a közösségi média alapján, és létrehoz egy „Sportoló Influenszer Pontszámot”, amely négy fő szempont alapján jön ki: relevancia, elérés, interakció és reakciók.

A formula „hatékonyan vizsgálja a közösségi médián keresztül folytatott kampányok eredményességét, és magában foglal több teljesítménnyel és szponzorációval kapcsolatos fő teljesítménymutatót is”.

Ilyen például a követőtábor nagysága, a tartalmakkal kapcsolatos interakciók száma, a rajongói bázis növekedése, a médiaérték, valamint a szponzorált, illetve a saját tartalmak közötti teljesítménykülönbség is.

A lista elkészítéséhez a Nielsen több mint 6000 sportoló Instagram fiókját követte 21 különböző sportágból 12 hónapon keresztül.

A jelenlegi címvédő, Lewis Hamilton, kinek több mint 20 millió követője van az Instagramon, a 21 helyet foglalja el a rangsorban 87-es elért pontszámmal. Azt tudjuk, hogy a brit nagyon is aktív a különböző oldalakon, és rendszeresen posztol is dolgokat az életéből, így nem meglepő, hogy helyet kapott a listán.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, in the post Qualifying Press Conference after securing pole

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images