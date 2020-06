Hamilton és Bottas F1-es „teszttel” hangol Silverstone-ban az Osztrák Nagydíj előtt

Hosszú hetek óta van kényszerszünet a Forma-1-ben. A versenyzők emiatt inaktívvá váltak, legalábbis a valóságban, mert páran a virtuális versenypályákon folytatták a versenyzést. A Mercedesnél Lewis Hamilton és Valtteri Bottas más programot választott, bár mindkét versenyzőnek van otthon szimulátora.

Még több F1 hír: Szocsiban megerősítették, van lehetőség dupla futamra az Orosz Nagydíj esetében is

Azzal, hogy hivatalossá vált a júliusi kezdés Ausztriában, megkezdődhetett a visszaszámlálás. Kevesebb mint 1 hónap múlva a mezőny már a Red Bull Ringen fog körözgetni, ahol egy hét alatt két futamot teljesíthetnek, zárt ajtók mögött, közönség nélkül.

A korlátozások enyhítésével több versenyző is kihasználta a lehetőséget, és gokartba pattant, vagy mint tette azt legutóbb Lando Norris és Alexander Albon, F3-as autóval teszteltek. George Russell is valami hasonlóra készül a Williamsnél.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W09 Fotó készítője: JEP / Motorsport Images

Erre elsősorban a nyakizmok miatt van szükség, hiszen ezt a testrészt a volán mögött lehet a legjobban edzeni. Nyilvánvalóan a mentális oldal is szerepet játszik, mert ilyen hosszú kihagyásban még senkinek sem volt része.

A Mercedes közben megerősítette, hogy a szabályoknak megfelelően egy 2018-as autóval fognak tesztelni Silverstone-ban. Kedden Bottas, szerdán Hamilton fog pályára gurulni a W09-cel, még mielőtt visszatérnének a versenyzéshez és az idei autójukhoz.

A Forma-1 szabályzata nem ad engedélyt arra, hogy a mezőny a jelenlegi autóval teszteljen. Sőt, a 2019-es verziókkal sem tehetik ezt meg, így a legújabb koncepció, amit bizonyos korlátozások mellett vezethetnek, a 2018-as autót jelenti. Ezen teszteken kizárólag az arra az autóra készült gumik vethetőek be.

A Mercedesnek be kell tartania a megszokott tesztelési szabályokat, és tájékoztatnia az FIA-t az általuk használt autóról, a versenyzőkről, a teszt jellegéről, annak időtartamáról és céljáról. A Mercedes a tesztet arra használja fel, hogy a versenyzők mellett a csapat tagjainak is segítsen a rutinok visszaszerzésében, így nyilvánvalóan lesznek aktív bokszkiállások is.

A versenyzők mellett a csapattagoknak is ez lesz az első alkalmuk arra, hogy február után újra valódi pályamunkát végezzenek, gyakorolják a szigorú biztonsági szabályokat, beleértve a távolságtartást, és a védőeszközök használatát.

Ajánlott videó: